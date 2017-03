Clodio González presenta Brión: historia, economía, cultura, arte no concello protagonista

Brión, 3 de marzo do 2017 – O centro social polivalente de Brión acolle hoxe, ás 20:30, horas, a presentación do libro “Brión: historia, economía, cultura, arte”, do historiador Clodio González Pérez.

Trátase dunha edición revisada e ampliada publicada polo Concello, a través da Deputación Provincial da Coruña, e que se agasallou a todas e cada unha das familias do municipio.

A presentación do novo libro á cidadanía estará presidida polo alcalde, José Luís García García, que presentará aos dous poñentes: Luciano Pena Andrade, que colaborou co autor achegando documentación, e o propio Clodio González Pérez. “Brión: historia, economía, cultura, arte” é un libro de 288 páxinas, formato A-4 e que recolle a realidade brionesa ata outubro de 2016, xa que a primeira edición do libro quedábase no 1998. Conta con debuxos de Xoán Ramón Marín Martínez e unha importante recompilación de fotografías antigas e modernas de Brión.