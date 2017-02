Club de Debate Compostela, falar con claridade

O Club de Debate Compostela naceu por iniciativa de algúns membros de Asodeco, a Antiga Asociación de Debate que non tivo continuidade. David Gómez e Lidia Lareo estudan xornalismo e pedro Martinez mediciña coñeceron o Club cando estaban en primeiro de carreira.

Para David o Club de Debate e unha importante axuda para a carreira, gañan en oratoria e perden o medo a falar en publico, algo importante para un xornalista. Pero a actividade ten tamén un importante valor social e de lecer ao poder viaxar e coñecer xente



Para Lidia, ademais do mencionado por David, supón unha importante aportación nos temas que se elixen para o debate. A investigación previa para preparar a competición aporta visións distintas das cuestións a debater.



O caso de Pedro e moi distinto. Si en xornalismo resulta evidente a relación co debate non caso de medicina non o está tan claro aínda que Pedro o explica moi ben. O debate axúdalle a falar con seguridade, importante nun médico, e a explicar o que sabe coa seguridade necesaria para xerar confianza no paciente



Todos coinciden en que comezar a falar nunha clase da universidade con 80 alumnos é complexo e moitos non o queren facer. Por esa razón creen que os debates terían que comezar en secundaria ou incluso en primaria.



Non pasa só nos debates de televisión ou nas tertulias, o que mais temen os nosos estudantes son as preguntas feitas para apartar a atención do tema central. Son preguntas que se preparan antes de chegar e que en moitos casos teñen pouco o nada que ver co tema.



Curiosamente un debate honesto acada máis seguidores, unha defensa honrada do tema e agradecido polo outro equipo e iso o puideron comprobar cando acadaron o subcampionato de España



Pero a realidade e que esta sociedade ten moito que cambiar porque a falacia e os datos non contrastados son os que gañar ao final



Para cando un Club de Debate de adultos? credes que seriades bos debatendo, o que resulta evidente e que os que participan nas televisións poden aprender moito destes rapaces.