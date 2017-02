Comeza a II Semana Cultural China na Ánxel casal

Compostela, 7 de febreiro do 2017 – A Biblioteca Pública de Santiago Ánxel Casal acolle, do 7 ao 16 de febreiro, a II Semana da Cultura Chinesa, ciclo de actividades organizadas pola Asociación Educativa Cultural Qu Yuan ( 屈原) en colaboración coa Oficina de Relacións Exteriores da USC e a Asociación dos Estudantes Chineses de Santiago.

Estos eventos están orientados á celebración do Ano Novo do Galo e á introdución dos aspectos básicos da cultura e tradición chinesas e na que se poderá asistir aos seguintes eventos, tanto para adultos como para público infantil :

Martes, 7 de febreiro

*Ás 17:30h no Salón de Actos inaugúrase o ciclo de actividades coordinadas por Miguel Cortés Hernández, da Asociación Educativa Cultural Qu Yuan (屈原) ; Wang Quan (汪泉), da Oficina de Relacións Exteriores da USC e Cai Jianxin (佳欣), Secretaria da Asociación dos Estudantes Chineses de Santiago de Compostela coa presentación da exposición: “Arte de Tinta China. Cantos de Vento Primaveral” do pintor Yang Yuguang. Esta mostra é un exemplo da máis profunda concepción da pintura tradicional e un alarde da técnica de tinta chinesa. A exposición estará no salón de actos do 7 ao 28 de febreiro acompañada no vestíbulo da mostra bibliográfica “Cultura chinesa” na que se exporán os documentos que posúe a biblioteca relativos a este tema.

*Ás 18.00h teremos nas Salas de traballo do 3º andar a charla obradoiro: “Escritura chinesa con pinceis” a cargo dun grupo de estudantes chineses de intercambio na USC, coordinados por Wang Quan (汪泉), Cai Jianxin (佳欣) e Miguel Cortés Hernández (米東方). A maxia e beleza da escritura chinesa nas nosas mans, nos nosos trazos: unha experiencia divertida de sensibilidade e destreza para os pequenos. Está dirixido a nenas e nenos de 6 a 16 anos. Precísase inscrición previa, máximo 20.

*Ás 19.30h no Salón de Actos realizarase a conferencia: “Principios taoístas y artes caligráficos y pictóricos de China” impartida por Yang Yuguang, pintor chinés gañador de diferentes premios e medallas en distintas exposicións no seu país, e que é un recoñecido experto na caligrafía e na pintura tradicional chinesa. Será asistido e traducido ao español pola súa esposa Zhang Yang. A entrada é libre ata completar a capacidade da sala.

Mércores, 8 de febreiro

*Ás 18.00h na Sala Infantil teremos a charla obradoiro: “A Seda: arte e cultura que nos veu da China” a cargo por María Xosé Martínez Pérez, divulgadora e especialista en procesos artesanais en téxtil e papel, que fará un percorrido pola historia e polos aspectos máis curiosos e interesantes da manufactura deste material cunhas propiedades incribles no que poderemos ver e tocar mostras de tecido, casulos, trebellos e utensilios tradicionais. Está dirixido a nenas e nenos de 6 a 14 anos. Precísase inscrición previa, máximo 20.

*Ás 19.30h no salón de actos impartirase a conferencia: “O Tai-Chi, historia e evolución”, a cargo de José Ricardo Soto Caride, doutor en Educación Física, defensor da primeira tese doutoral que se presentou en España sobre Tai-Chi e alumno e discípulo do gran mestre Fu Sheng Yuan, 5º xeración descendente directo do creador do estilo Yang de Tai-Chi, Yang Lu Chan. A entrada é libre ata completar a capacidade da sala.

Xoves, 9 de febreiro

*Ás 18:00h na Sala Infantil teremos a charla obradoiro: “O soporte do coñecemento, o papel” a cargo de María Xosé Martínez e Miguel Cortés Hernández. Dunha forma didáctica e divertida os nenos aprenderan a orixe e o desenvolvemento deste material fundamental para a cultura e poderán coñecer e tocar diferentes variedades e aplicacións chinesas e occidentais. Está dirixido a nenas e nenos de 6 a 14 anos. Precísase inscrición previa, máximo 20.

Venres, 10 de febreiro

*Ás 17:30h no Salón de Actos celebrarase o obradoiro: “Farois chineses da boa sorte”, a cargo dun grupo de estudantes chineses de intercambio na USC, coordinados por Wang Quan, Cai Jianxin e Miguel Cortés Hernández. Na véspera do dia 15 do primeiro mes lunar, festa dos farois en China e todo o Extremo Oriente, construiremos estes elementos tan vistosos e tradicionais, decorados cos caracteres chineses da boa sorte. Está dirixido a persoas de 6 a 100 anos. Precísase inscrición previa, máximo 40.

Unha vez rematado o obradoiro, a Asociación Qu Yuan trasladarase coas familias que o desexen ao lago do Parque da Música en Compostela, fronte ao Auditorio de Galicia, para botar os farois á auga e gozar deste momento de bos propósitos para o Ano Novo do Galo.

Luns, 13 de febreiro

*Ás 18:00h na Sala Infantil realizarase o obradoiro: “Papiroflexia” que estará a cargo dun grupo de estudantes chineses de intercambio na USC, coordinados por Wang Quan (汪泉), Cai Jianxin (佳欣 ) e Miguel Cortés Hernández (米東方). Unha tradición oriental na que a atención, a habilidade e a memoria conxúganse coa creatividade e o entretemento. Está dirixido a nenas e nenos de 6 a 14 anos. Precísase inscrición previa, máximo 15.

Martes, 14 de febreiro

*Ás 18:00h nas Salas de traballo do 3º andar teremos o obradoiro: “Artesanía chinesa de adornos de nós” que estará a cargo dun grupo de estudantes chineses de intercambio na USC, coordinados por Wang Quan (汪泉), Cai Jianxin (佳欣) e Miguel Cortés Hernández (米東方). Unha tradición presente nas casas, comercios e locais de toda China durante as festividades, onde se combina a habilidade, a precisión e a creatividade. Está dirixido a nenas e nenos de 6 a 16 anos. Precísase inscrición previa, máximo 15.

*Ás 19.30h no Salón de Actos realizarase a charla coloquio: “Imaxes Chinesas do 1996” Tomando como base as diapositivas da primeira viaxe a China que Miguel Cortés Hernández fixo en 1996, outras imaxes dos estudantes chineses, das familias de Santiago que viaxaron con posterioridade e de cidadáns chineses que viven aquí, poderemos comentar a vertixinosa transformación nestas dúas décadas do xigante asiático. Coordinado por Wang Quan (汪泉), Cai Jianxin (佳欣) e Miguel Cortés Hernández (米東方). A entrada é libre ata completar a capacidade da sala.

Mércores, 15 de febreiro

*Ás 17:30h no Salón de Actos teremos a conferencia didáctica “Medicina china, medicina total” a cargo de Fernando Salgado Blanco, licenciado en Medicina pola USC, especialista en Medicina China pola Universidade de Medicina China de Beijing e coordinador do Máster de Acupuntura da USC. A entrada é libre ata completar a capacidade da sala.

Xoves, 16 de febreiro

*Ás 18:00h na Sala Infantil e no marco da actividade Os xoves, cóntame un conto, teremos unha sesión de “Contos chineses” que estará a cargo dun grupo de estudantes chineses de intercambio na USC, Wang Quan (汪泉), Cai Jianxin (佳欣) e Miguel Cortés Hernández (米東 方). Contos tradicionais e outros máis modernos, moi populares en China, que nos farán pasar un rato divertido e permitirannos recoñecer temas e situacións universais. A entrada é libre ata completar a capacidade da sala.

*Ás 19.30h no Salón de Actos impartirase a conferencia “Familia e sociedade na China antiga: a súa pegada no idioma chinés actual” a cargo de Xuan Shao da Academia ERYA. A entrada é libre ata completar a capacidade da sala. *Ás 20.30h celebrarase no Salón de Actos a Clausura da II Semana da Cultura Chinesa co recoñecemento aos colaboradores na presente edición. Tamén contaremos cunha representación de música e danza tradicionais a cargo de estudantes chinesas de intercambio na USC.