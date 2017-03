Comeza a Mostra Internacional de Ilustración Contemporánea, MiiC

Compostela, 21 de marzo do 2017 – Comisariada por Matilde Rodríguez, MiiC é a primeira Mostra Internacional de Ilustración Contemporánea de Galicia e estará aberta no Auditorio de Galicia ata o mes de xuño.

Unha exposición colectiva articulada a través de máis dun centenar de pezas representativas do que se está a facer dentro da área da ilustración de vangarda a nivel mundial, a cal nos achega os traballos e proxectos de creadoras e creadores que están a despuntar dentro do panorama actual.

Estes traballos resaltan o valor da ilustración como medio de expresión creativa e como unha das ramas de comunicación máis libres e imaxinativas que existen. Unha vertente que admite un amplo abanico de técnicas e soportes e que, está en constante evolución.

Guía Ninja do Ilustrador da Asociación Galega de Profesionais da Ilustración (AGPI).

A maioría dos ilustradores e ilustradoras son profesionais “freelance”, os cales precisan adestramento e habilidades ninja. Nesta guía establécense unha serie de pautas a seguir para a autodefensa destes creadores. Na mostra acóllense as ilustracións do Decálogo Ninja, que forma parte da Guía Ninja do Ilustrador, xunto coa proxección dun vídeo que fai referencia a dita guía e a exposicións de libros informativos sobre o tema.

Cinta Arribas (Valladolid, 1983).

Cinta estudou Belas Artes en Salamanca. Traballou para o Festival Curtocircuíto e para a Cidade da Cultura. Traballa con lapis, rotuladores, spray e tableta gráfica e, á hora de debuxar, aproveita os erros do proceso: tacha, dá a volta ao papel e volve debuxar. Gústanlle as técnicas sinxelas, as tintas planas e os traballos en branco e negro, buscando a inspiración na arte primitiva. Vai intervir in situ na sala dando mostra da súa destreza para a improvisación.

Carlos Arrojo (A Coruña, 1981).

Versátil e comprometido co seu traballo, licenciouse en Belas Artes. Realizou ilustracións para editoriais, carteis, publicidade e, actualmente, tamén se dedica á docencia. Entre os seus traballos destacan as ilustracións para Cabreiroá, Estrella Galicia ou o Xacobeo. Vai a intervir in situ na sala creando unha das súas coloridas composicións de liña branca e tons alegres.

Arnal Ballester (Barcelona, 1955).

Desenvolveu a meirande parte do seu traballo no campo editorial, como ilustrador de libros e como portadista. Premio Nacional de Ilustración en 2008, xa en 1996, chegou a formar parte dos 30 ilustradores mundiais seleccionados para a exposición The Secret Garden. Vanse proxectar en sala os separadores (Deseo, Drama e Pluma) que elaborou para o festival Xinacittá, unha serie de gifs que se proxectaban entra as seccións e que tiveron unha mención especial no Festival de Annency dese ano, o festival máis importante de animación.

Gary Baseman (Los Ángeles, 1960).

Adicado á ilustración, os filmes, a animación e a moda, é recoñecido coma un dos expoñentes do movemento artístico do surrealismo pop e, no 2003, foi elixido pola Entertainment Weekly como unha das “100 persoas máis creativas do mundo”. En sala contamos coa proxección de Happy Idiot, a curta Buckingham Warrior e ilustracións orixinais da serie Nightmare and The cat.

Los Bravú son Dea Gómez (Salamanca, 1989) e Diego Omil (Pontevedra, 1988).

Coincidiron na Facultade de Belas Artes de Salamanca e na primavera de 2012 produciuse a metamorfose que os levou a converterse en Los Bravú. Fusionan o cómic coa pintura e foron galardoados con varios premios. Mediante I See U, imaxe da mostra, representan a actual cultura da xeración milenial e o seu consumo de imaxes a través da internet.

Marina Capdevila (Barcelona, 1985).

Estudou Belas Artes nesta cidade e o Mestrado de Ilustración Creativa, para logo comezar a súa carreira como ilustradora freelance en publicidade. A súa musa é súa avoa, pois esta artista foxe dos prototípicos canons de beleza para decantarse pola xente de idade. Never too late for a first date é unha reflexión sobre o comportamento que as persoas da terceira idade poden ter cando se trata dunha primeira cita.

Eme (A Coruña, 1984).

Pintora, artista multidisciplinar e deseñadora posúe un estilo vencellado a arte postgraffiti. Presenta teas intervidas con pigmentos naturais, exemplo do que deseña para casas coma Zara ou Roxi. A súa obra tense visto en galerías nacionais e institucións e museos internacionais. Actualmente abre unha nova etapa na que os soportes e os procesos vense claramente influídos pola súa relación co mundo da moda.

Cristóbal Fortúnez (Santiago de Compostela, 1980).

Licenciado en Belas Artes, comezou facendo pintura para logo especializase en debuxo e ilustración. Traballou en deseño gráfico e publicidade e, na actualidade, dedícase exclusivamente á ilustración. A cor, xunto co humor, son as constantes no seu traballo, como se verá na súa intervención in situ.

Ilustradores a la mesa.

Proxecto solidario que procura dar a coñecer aos ilustradores españois a través da cociña e os seus gustos culinarios. Invitouse aos artistas a escoller o prato elaborado que mellor os defina, e a ilustrar a súa peza de vaixela correspondente. A finalidade do proxecto foi a de editar un libro no que se recompilen todas esas receitas e ilustracións, e producir unha vaixela de edición limitada con cada unha delas.

IlustraDots.

En formato revista nace no 2005 coa intención de mostrar as liñas de traballo que se desenvolven en Galicia nos ámbitos da arte, a música e a moda, entre outros. Con motivo do décimo aniversario, no 2015 editaron un libro cos 50 mellores ilustradores galegos. O mural en sala recompila pezas dos artistas dos volumes 1 e 2. Cunha campaña de crowdfunding IlustraDots traballa para editar o segundo volume.

José Ja Ja Ja (Cidade Real, 1984).

Formouse como arquitecto na Universidade Politécnica de Madrid; contador de historias, realiza ilustracións e bandas deseñadas para clientes internacionais e, actualmente, desempeña labores docentes no ámbito da ilustración. Foi seleccionado para o Catálogo iberoamericano de ilustración (SM, 2013). Grundfunken trátase dunha serie “mecánica” formada por 350 debuxos e unha trintena de pinturas e esculturas.

Jano (A Coruña, 1979).

Graduouse en Belas Artes e completou a súa formación estudando ilustración en Barcelona. Vinculado ao mundo da banda deseñada, obtivo varios recoñecementos como INJUVE. O seu canorco, xorde como resultado da Galicia Maker Faire (2015), na que arte e artesania se complementan para dar orixe a pezas únicas.

Martin Jarrie (Francia, 1953)

Pintor e ilustrador, vive e traballa en París dende 1981. Despois de pasar polo deseño documental e ver o hiperrealismo, cambiou o seu estilo pola expresión máis libre e pictórica. Traballou para a prensa, a edición e a publicidade, en Francia e nos Estados Unidos, e foi galardoado con diversos premios. Preséntanos Caucherman (“pesadelo de home”), o retrato dun mutante que supón unha especie de autorretrato do artista. Esta pintura representa o reflexo das súas preocupacións, a reflexión de alguén que se asusta ante a proximidade da axitación.

Martín López Lam (Lima, 1981).

Debuxante, artista gráfico e editor, ao tempo que crea debuxos animados. Na súa serie, Suplí, aprovéitase da improvisación e do erro á hora de estampar as larvas convivais, alegres esqueletos aparecidos en floreiros e mosaicos dos salóns romanos, cunha única significación: “come agora que mañá quizais non poidas”. Esta serie, exposta en sala,é unha celebración a vida e a morte, enchida de colorido e azar.

Pepe Medina (Palencia, 1969).

Pepe estudou Belas Artes na Universidade Complutense de Madrid. Comezou a súa carreira profesional traballando coma maquetador, ilustrador e para axencias publicitarias. Paralelamente a esa actividade editou tres libros. Tráenos os cadernos que comezou a debuxar coma un método de orde cronolóxica dende 1994, os cales nos aportan a secuencia da súa evolución e os temas de interese tratados.

Sergio Mora (Barcelona, 1975).

Pintor e ilustrador, fórmase na Escola de Artes e Oficios. Como artista multidisciplinar, a súa obra trasládanos a mundos subversivos, circenses, de belos monstros e monstruosas fantasías, en calquera das súas vertentes: pintura, ilustración, vídeo, banda deseñada e performance. Recibiu o importante encargo de deseñar os azulexos para Bazaar Mar, restaurante estadounidense do chef José Andrés, dos cales nos trae unha mostra.

Nobrow É

unha editorial británica que naceu no 2008 froito do esforzo creativo de dous amigos, Sam Arthur e Alex Spiro, estudantes da mesma escola. Centraron o seu interese en sacar á luz os traballos de grandes artistas non recoñecidos. En sala están expostas as ilustracións da revista 1 e as portadas das revistas 2 e 3.

Sara Pazos (Pontevedra, 1985).

Licenciada en Belas Artes, traballa a ilustración, a fotografía e o deseño gráfico. Parte do seu traballo vai dirixido ao público infantil. Ilustradora de libros, banda deseñada e prensa, realizou varias colaboracións. A súa obra foi seleccionada na mostra Sense Títol (2012) e expuxo en Novos Valores (2008), en Pontevedra. A súa labor tamén está presente no teatro. A artista realizará a súa obra in situ, caracterizada pola improvisación e a adaptación ao espazo.

David Sierra (A Merca, Ourense, 1980).

Estudou deseño gráfico na Escola de Arte Antonio Faílde, de Ourense. Ao rematar traballa en diferentes axencias de deseño para máis tarde establecerse como deseñador e ilustrador freelance. O uso da tipografía, o lettering, e o coidado e dedicación polos detalles, definen o seu traballo. Convidado para ilustrar un dos ukeleles montables do proxecto Ukelele Kit Project, o resultado é este ukelele con temática mariña, no que se reflicte o estilo elegante do artista e o gusto polos faros, un elemento moi presente nas súas obras.

Alberto Vázquez (A Coruña, 1980).

Director de animación, ilustrador e debuxante de banda deseñada. Recibiu o Goya á mellor curtametraxe de Animación por Decorado e a Mellor Longametraxe de Animación por Psiconautas no 2017, baseada na novela

gráfica do mesmo nome, escrita e debuxada polo propio Vázquez. En sala móstranse as proxección de fragmentos de Psiconautas e Decorado e as storyboards orixinais de Psiconautas (filme) e ilustracións de Psiconautas (cómic).