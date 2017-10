Comeza o Outono Cultural de Brión

Brión, 5 de outubro do 2017 – O Concello de Brión, en colaboración coa Rede Cultural da Deputación da Coruña e o programa Ler Conta Moito, vén de presentar o Outono cultural.

O Outono cultural inclúe once actividades culturais gratuítas e dirixidas a toda a cidadanía brionesa. O teatro, con ata seis representacións, volve ser o gran protagonista, seguido das actuacións musicais (3) e os tradicionais contacontos para celebrar o Día das Bibliotecas e o Magosto na Carballeira de Santa Minia, as dúas únicas actividades programadas que non terán lugar no auditorio do centro social polivalente.

O Outono cultural ten previstas cinco actividades para este mes de outubro. Así, abrirá o telón este mesmo venres 6 de outubro co espectáculo musical “Vaioviravai”, da compañía Oviravai 5. O 20 de outubro, uns vellos coñecidos do público brionés como son Odaiko Percusion Group volverán a Brión a presentar o seu novo traballo: “Invención”. Ambas actuacións terán lugar ás 19:00 horas e están dirixidas a un público familiar.

A biblioteca municipal acollerá o 24 de outubro, ás 18:00 horas, os “Contos de Outono” de Celtia Figueiras, que deste xeito completa as catro estacións de cara aos nenos e nenas de Brión. Na fin de semana do 27 e 28 de outubro terán lugar dúas actuacións de teatro: “A nena que quería navegar”, de Redrum Teatro (27 de outubro, ás 19:00 horas) e “Terapia de bar”, de O Aturuxo de Melpómene (28 de outubro, ás 20:30 horas).

Magosto

A actividade máis salientable de novembro terá lugar o venres 24, co tradicional Magosto na Carballeira de Santa Minia. Un evento dirixido a un público familiar no que o Concello de Brión repartirá entre os asistentes castañas, chocolate e churros de balde. O 11 de novembro, ás 19:00 horas, o polivalente acollerá un espectáculo musical para toda a familia a cargo de Pirilampo Mini.

As sesións de teatro previstas para novembro terán lugar o 4 de novembro (Teatro Airiños, con “Romeo e Xulieta”) e o 18 de novembro (Cándido Pazó, con “Memorias das memorias dun neno labrego”). Finalmente,o 2 de decembro o grupo municipal de Teatro de Ames representará “O enmeigado. Traxedia en terras do Salnés” e o 16 de decembro Volta e dalle Teatro porá en escea “Dura-Lex”. As catro actuacións terán lugar ás 20:30 horas.