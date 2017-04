Comeza a  Pascuilla de Padrón coa Clásica de Ciclismo, a homenaxe a nove persoeiros e o festival de bandas

Padrón, 22 de abril do 2017 – O Concello de Padrón vai pechar as súas festas de Pascua 2017 esta fin de semana coa tradicional celebración da Pascuilla, que inclúe un total de 21 actividades espalladas entre hoxe e mañá.

Nas actividades da Pascuilla destacan a 55ª Clásica de Pascua de Ciclismo, a homenaxe anual do Concello e da Irmandade dos Fillos e Amigos de Padrón a nove persoeiros ou entidades e o IX Festival de Bandas Capital do Sar.

Padrón mantén para a Pascuilla o operativo turístico especial, con persoal especializado en distintas áreas para atender ao público, que se abriu o pasado Xoves Santo. O obxectivo é que tanto padroneses como visitantes poidan gozar da ampla programación coa máxima comodidade e atención, especialmente na xornada do domingo, xa que estímase que a vila podería acoller a unhas 25.000 persoas.

Deporte, música e fogos de artificio

A xornada sabatina contará co campionato de fútbol sala, a I Ruta de Marcha Nórdica, a Xuntanza dos Amigos de Iria Flavia con lembranza aos finados e moita animación musical durante todo o día con Airiños de Meda, O Santiaguiño, Asociación Cultural San Pedro de Carcacía, o grupo Rosalía de Castro, Tíralle do Aire e, xa pola noite, as orquestras Trovadores e Fórmula.

Os pratos fortes do sábado de Pascuilla serán a 55ª Clásica de Pascua de Ciclismo, que contará coa participación de preto de cen deportistas e arrancará ás 16.00 horas coa chegada prevista ao Campo do Souto en torno ás 19.00 horas, e a gran exhibición de fogos artificiais a cargo de Pirotecnia López a partires da medianoite.

O domingo, que porá peche a 16 xornadas festivas da Pascua 2017, contará co desenlace do campionato de fútbol sala, animación musical con Airiños de Meda e os xigantes e cabezudos, A Arreixeira, BB+, O Pedrón e as orquestras Aché e América, xa na verbena de despedida.

Polo demais, a corporación municipal e a Irmandade dos Fillos e Amigos de Padrón xuntaranse ás 12.00 horas na praza dedicada a esta entidade e de seguido dirixiranse ao Paseo do Espolón para depositar unha coroa de loureiro dirante da estatua de Rosalía de Castro acompañados pola música de O Pedrón e a Banda de Música Municipal de Padrón.

Os homenaxeados

A continuación homenaxearase a Fernando Beteta (empresario de Aerosar), Antonio Blanco (hostaleiro xubilado do Bar Iria), Teresa Leal (perruqueira), José González (padronés afincado en Madrid), Luis García (secretario de Fillos e Amigos da Estrada), Eneida León (adestradora persoal e promotora da gala da loita contra o cancro), Carlos Pardal (empresario de Talleres Pardal), Casa Grobas (fundada en 1930) e Vermutería de Galicia S.L., Vermú Petroni.

Xa pola tarde, ás 18.00 horas comezará o IX Festival de Bandas Capital do Sar na Praza de Macías coas actuacións das formacións de Catoira, Rianxo e Padrón, que estará dirixida por Braulio Cao.