Composcleta organiza un novo DomingoenBICI

Compostela, 17 de outubro do 2017 – Desde a asociación Composcleta organizan a cita mensual DomingoenBICI o proximo 22 de outubro.

Composcleta é unha asociación que busca recuperar espazos da cidade para o uso das bicicletas. Un domingo ao mes organizan un paseo pola cidade aberto a todo o mundo de calquera idade xa que se trata, como eles mesmos din, dun “paseo amodiño”.

Este próximo DomingoenBICI sairá as 11.30 da Alameda de Santiago e pasarase polos barrios de San Pedro, Belvis e Fontiñas. O paseo será amodiño esperando polos rezagados e agrupando aos participantes periodicamente para facilitar o acompañamento dos pequechos e os menos prácticos na bici.

As 13:00 Finalizarán cun picnic compartido no parque de Bonaval onde según explican desde a asociación:

– charlaremos sobre bicis e o que cadre

– compartiremos os aperitivos que cada un leve,

– e os rapaces xogarán tranquilamente

As 14:00 darase por finalizado o DomingoenBICI ata o mes seguinte, pero coa intención de seguir en contacto polas redes para recoller e ir traballando as iniciativas que vaian xurdindo.

Información adicional:

Percorrido: Parque Alameda Rúa da Senra Rúa da Fonte de Santo Antonio Rúa da Ensinanza Rúa da Virxe da Cerca Rúa de San Pedro Agrupamento

Rúa de Belvís Camiño da Ameixaga Av. de Quiroga Palacios Rúa de Puente la Reina Av. de Lugo Agrupamento

Rúa do Outeiro do Sar Agrupamento Rúa das Fontes do Sar Rúa de Madrid Agrupamento

Rúa Berna Rúa de Lisboa Agrupamento Rua de Berlin Agrupamento

Rúa dos Concheiros Calle de Triacastela Agrupamento

Rúa do Campo da Angustia Rúa do Rosario Rúa de Bonaval Parque de Bonaval