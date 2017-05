Composcleta organiza unha nova saída por Compostela este domingo

Compostela, 5 de maio do 2017 – A Asociación Composcleta organiza cada primeiro domingo de mes un percorrido por Santiago aberto a todo tipo de participantes.

Este próximo domingo día sete a asociación Composcleta deseñou un percorrido que irá desde o barrio de Sar ata a Pontepedriña. Ao remate do paseo os participantes poderán participar nun debate, coas asociacións veciñais da zona, a problemática do tráfico en esta entrada da cidade.

A saída terá lugar as 11.30 do parque da Alameda de Santiago, será según Composcleta “un paseo amodiño pola cidade esperando polos rezagados e agrupándonos periódicamente para facilitar o acompañamento dos pequechos e os menos prácticos na bici”.

As asociacións veciñais de Sar (Espazo Veciñal de Sar), do Restollal (AAVV Sandra Prego Rial) e de Pontepedriña (Asociación Veciñal Pontepedriña) explicarán nas paradas de reagrupamento os problemas de mobilidade que lles afectan.

O remate da actividade consistirá nun picnic compartido no parque do Restollal no que haberá música, xogos para os cativos e os aperitivos que cada participante queira levar. Composcleta aproveitará o remate da proba para invitar aos participantes a debater sobre a readaptación das rúas para as persoas.