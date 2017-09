O luns comeza a XVIII edición do Ciclo Lied en Compostela

Compostela, 16 de setembro do 2017 – “Cantigas de outono” é o título da XVIII edición do Ciclo Lied que se celebra este mes de setembro en Compostela e na que colabora a Asociación de Amigos da Ópera de Santiago e a Deputación da Coruña.

O XVIII Ciclo Lied inclúe tres concertos, os días 18, 25 e 26 de setembro, todos ás 20.30 h no Teatro Principal. As entradas para cada un dos recitais teñen un prezo de 8 euros (cos descontos habituais) e o custo do abono do ciclo completo é de 18 euros. Á venda no despacho de billetes do Teatro Principal e en entradas.abanca.com

O programa do Ciclo Lied foi presentado pola concelleira de Igualdade, Desenvolvemento Económico e Turismo, Marta Lois, a vicepresidenta da Deputación da Coruña, Goretti Sanmartín, o presidente de Amigos da Ópera de Santiago, Jesús Couceiro, e o secretario da Asociación, José María Miranda.

Marta Lois destacou a colaboración das entidades organizadoras e a calidade da programación do ciclo que “contribúe enormemente á aposta compostelá pola música erudita”. Goretti Sanmartín coincidiu en salientar a excelente traxectoria deste certame que, dixo, ten acadado un público xa consolidado e unha programación que leva anos sendo referencia para a cidadanía compostelá. A vicepresidenta da Deputación puxo en valor a perfecta combinación de literatura e música, que amosa a potencia cultural dunha cidade que sempre tivo a cultura como referente e selo de identidad

Foi o secretario da asociación de Amigos da Ópera, José María Miranda, o encargado de detallar o programa da presente edición. Se o ano pasado, eran os lieder galego, catalán e vasco os protagonistas do programa, nesta ocasión o ciclo afonda na tradición liederística francesa, alemá e eslava. Así, a 18 edición do certame homenaxea a Guillaume Apollinaire no 99 aniversario da súa morte, a través das composicións que a súa figura inspirou a Honegger e Poulanc; visita o Cancioneiro Italiano de Hugo Wolf, unha das obras fundamentais no repertorio de Lied alemán de finais do século XIX; e volve a mirada ao Leste de Europa nun recital coas composicións que autores como Chopin, Mussorgski, Rimski-Korsakov, Chaikovsi ou Rachmaninov, realizaron neste xénero. Grandes compositores que congregan arredor da dirección e interpretación das súas obras, a figuras tamén grandes, como o director Rafael Villalobos, ou a soprano Anna Lucia Richter.