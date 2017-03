Compostela será unha das sete Cidades Acolledoras de Amnistía Internacional Galicia

Compostela, 3 de marzo do 2017 – Mañá sábado 4 de marzo, Amnistía Internacional convoca aos medios de comunicación a asistir aos diferentes actos que a organización levará a cabo en varias localidades de toda Galicia, para conseguir o compromiso real das autoridades dos Concellos coa acollida das persoas refuxiadas.

O goberno central comprometeuse a acoller a un total de 17.337 persoas ata setembro deste ano e de momento so chegaron 1.100 delas. Porén, a pesar destas ridículas cifras, algúns concellos e parlamentos autonómicos mostraron iniciativas sobre acollida. Por este motivo, Amnistía Internacional quere que os concellos fagan pública unha cifra verdadeira do número de persoas que teñen a posibilidade de acoller, coa finalidade de apertar así ao goberno central para que asuma de unha vez a súa responsabilidade coa acollida de persoas que foxen da guerra e da persecución.

Con este obxectivo, Amnistía Internacional Galicia levará a cabo unha serie de actos de inauguración de cidades acolledoras fronte aos concellos de Coruña,, Ribeira, Lugo, Pontevedra, Ourense, Vigo e Santiago de Compostela. Na capital galega levarase a cabo unha celebración na Praza do Obradoiro na cal participarán diferentes representantes do goberno municipal, así como membros dos diferentes grupos políticos da corporación municipal (PP, PSOE e BNG). O concello de Santiago comprometeuse esta semana ante os representantes de Amnistía Internacional a acoller até dez familias de refuxiados no municipio durante os próximos meses.

Nas últimas semanas, os diferentes grupos locais de Amnistía Internacional Galicia reuníronse cos representantes de case medio centenar de concellos de Galicia, logrando que 6 destes concellos, O Barco de Valdeorras, Manzaneda, A Peroxa, Teo, Rianxo e Ribeira, se comprometerán a acoller refuxiados na súa localidade. Así mesmo, case unha decena de concellos galegos comprometeuse a levar a pleno unha moción para esixir ao gobernó central a axilización da chegada de persoas refuxiadas.