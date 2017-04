Compostela Conversa reunirá o día 30 aos galegos Atrás Tigre e a asturiana Lorena Álvarez

Compostela, 19 de abril do 2017 – A asturiana Lorena Álvarez, a rapaza de San Antolín á que cantou Nacho Vegas, e a súa Banda Municipal serán os invitados da banda compostelá Atrás Tigre na segunda sesión de Compostela Conversa, un novo ciclo da concellaría de Acción Cultural, que reúne a artistas con vínculos comúns nun irrepetible concerto dobre.

Ambas bandas dialogarán sobre os fíos invisibles que as unen, como o ‘tradicional sexy’, as musas, o pobo e a cidade, o costumbrismo, o humor o surrealismo e a evasión. Tras a breve charla inicial os asistentes poderán gozar dos concertos dos dous grupos. Será o próximo 30 de abril ás 20.00 h no Teatro Principal.

Unha característica de Compostela Conversa é que o público pode enviar as súas preguntas a cada un dos grupos previamente a través da conta de correo electrónico compostelaconversa@gmail.com e os artistas responderán o mesmo día do concerto en directo.

As entradas para cada Compostela Conversa terán un prezo de 10 euros (5 euros para desempregados, maiores de 65 anos, xubilados, menores de 25 anos, estudantes, familias monoparentais, familias numerosas e perceptores de rendas sociais) e poden mercarse no despacho de billetes do Teatro Principal (aberto de martes a sábado de 18 a 21 h), no 902 434 443 ou en entradas.abanca.com

Lorena Álvarez y su Banda Municipal

Contan que as primeiras composicións musicais dos nosos devanceiros foron a reprodución, mediante enxeños manufacturados, de sons naturais. O estrondo dun raio, a corrente dun río ou o chío dunha ave. Todo o mundo o entendía porque apelaba a algo que xa escoitaran antes, sons que facían estremecer, alegraban ou sinxelamente inquietaban. O tradicional de Lorena Álvarez non é a reprodución dun folclore específico, senón a capacidade de compartir esa esencia do natural dende as súas cancións a través de formas contemporáneas.

Trala publicación de “La Cinta” (Sones, 2011), o seu primeiro LP “Anónimo” (Sones, 2012) e o EP “Dinamita” ( Producciones Doradas, 2014) conseguiu traspasar os límites habituais da música tradicional e situala nun novo contexto no que a contemporaneidade e a tradición poden ir da man sen complexos, onde o pobo e a cidade se achegan, percorrendo camiños que ata agora estaban cubertos de maleza.

A súas cancións mesturan instrumentos e sons de corte tradicional con aires máis achegados ao pop contemporáneo. Nelas conta historias común e é por iso que os seus discos e concertos atrapan, divirten e conmoven tanto a novos como a maiores, que ven na súa música unha chiscadela sincera aos pequenos dramas e alegrías das que se compoñen as nosas vidas. Picardía, astucia, humor e sinxeleza para un novo cancioneiro popular, tan necesitado.

Atrás Tigre

Atrás Tigre son Pedro (guitarra e voz), Olalla (teclados e voz), Xiana (baixo e voz) e Antón (batería).

En 2016 publican o seu primeiro EP, “Atrás tigre” (Triunvirato 2016), gravado no Laboratorio Soyuz. Nel amosan os seus tenros cairos a ritmo dun jangle pop sucio e cósmico, de cadencia primitiva -ás veces doce, ás veces acelerada- e cunha tona agreste. Un primeiro traballo que foi seleccionado pola revista Mondo Sonoro como unha das mellores demos do ano pasado.

Estréanse no directo en abril do ano pasado, presentando o seu EP en diversas localidades. Algúns dos seus concertos tiveron lugar na sala Riquela, en Compostela, ou nos festivais Desconcierto na Praia e Ribeiro Son de Viño.

En 2017 editan “Fainos saír”, afondando desde unha sofisticada liberdade compositiva, no seu lado máis synth pop, con guitarras vibrantes e melódicas e liñas de baixo revoltosas. Un bosque musical cheo de matices que invita á aventura.