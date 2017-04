Compostela continua celebrando a Danza na fin de semana

Compostela, 29 de abril do 2017 – A programación do fin de semana de Compostela segue a celebrar o Día Internacional da Danza xunto a outras citas culturais.

A compañía de danza LAS TRICOTOUSES, presenta ‘Emoticores’: Sábado 29, ás 12.30h ofrecen a posibilidade de asistir a un taller ‘Cor e Psicoloxía’, gratuíto e ata límite de aforo, onde nenos e nenas (maiores de 6 anos) e adultos, poden traballar sobre as emocións. E as 18.30h Cristina Montero & Rut Balbís, soben á escena a peza ‘Emoticores’ no que continúan a indagar sobre emocións e aquilo que as provoca. As entradas para ‘Emoticores’ están á venda a 3 euros con entrada familiar (4 entradas), 10 euros no despacho de billetes do Teatro Principal e en entradas.abanca.com.

Hoxe teremos tamén ao Centro de Danza e Artes escénicas Can Cun Quinqué, quen en colaboración coas diferentes escolas e centros de danza de Santiago de Compostela, pon en marcha o DÍA DE DANZA NA RÚA na Praza da Quintana, para todos os públicos: as 12:00 mostra do alumnado das distintas escolas de danza de Santiago de Compostela; ás 17:00h clases abertas e gratuítas na mesma praza da Quintana, rematando cunha Jam de música, percusión e danza ás 20:00 h.

O Día Internacional da Danza foi establecido pola Unesco en 1982, atendendo unha iniciativa do Comité Internacional de Danza, pertencente ao Instituto Internacional de Teatro (ITI/UNESCO). Para celebrar a danza elixiuse o 29 de abril, por ser o natalicio de Jean Georges Noverre, innovador e estudoso desta arte, mestre e creador do ballet moderno.

A música completa a programación de sábado:

Concerto Ukelele Kit Project con MAREM LADSON, dentro das actividades que se están a desenvolver arredor da exposición MiiC. O concerto será ás 19.00h na sala de exposicións do Auditorio e a entrada é libre ata límite de aforo. Marem Ladson dará vida ao Ukelele intervido por David Sierra. Marem Ladson (Ourense, 1997) comezou tocando a guitarra e a súa paixón pola escritura converteu os relatos e poesías que escribe en letras para os temas que interpreta. As súas influencias van desde os clásicos como Neil Young ou Bob Dylan a cantautoras como Joan Baez ou Laura Marling. A mestura de enerxía, suavidade, elegancia e sensualidade conforman a súa identidade.

Dentro do ciclo ‘Música de Cámara nas Cidades Patrimonio de España’, O pianista ENRIQUE LAPAZ, ofrece un concerto ás 20:30 no Paraninfo da Universidade, Facultade de Xeografía e Historia con entrada libre ata límite de aforo. Pianista da Escola de Música Reina Sofía interpretará obras de Bach, Haydn, Débussy, Berio, Schumann e Balákirev. O recital enmárcase dentro do IV ciclo de concertos ‘Música de Cámara nas Cidades Patrimonio da Humanidade de España’, organizado polo Grupo Cidades Patrimonio da Humanidade de España en colaboración coa Fundación Albéniz e a Escola de Música Reina Sofía.

A BANDA MUNICIPAL inaugurará, sábado a Feira do libro ás 12:30 na Alameda, e na xornada de domingo a Banda rende o seu particular homenaxe a esta manifestación artística e universal que é a danza, dedicándolle o concerto matinal do domingo ás 12:00 h no Teatro Principal.

Na mesma xornada de domingo, no Auditorio de Galicia con entrada de balde ata límite de aforo, e enmarcado dentro do programa TORRE DE BABEL, se presenta ‘Cerebro, artes, acción’, unha iniciativa que busca a colaboración, a inclusión grupal, o respecto intelectual e o fomento da creatividade a través da educación artística e o traballo en equipo. As beneficiarias do proxecto son 20 persoas con dificultades de inclusión social, que levan traballando dende comezos do mes de marzo e que agora nos amosan todo ese traballo nesta cita, iniciativa coa que continuamos a celebrar o Día Internacional da Danza.

A música pecha o fin de semana con outra cita co ciclo COMPOSTELA CONVERSA: Atrás Tigre conversa con Lorena Álvarez y su Banda Municipal sobre costumbrismo vs. Evasión, o traballo compositivo integrado no cotián, as musas.