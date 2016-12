Comeza en Compostela o ciclo “Gran Teatro para os máis peques”

Compostela, 22 de decembro do 2016 – O Salón Teatro de Santiago acolle o inicio do ciclo “Gran Teatro para os máis peques” cunha combinación de obradoiro e teatro nunha soa tarde.

Hoxe xoves e mañá venres a partir das cinco da tarde comeza o Taller de Luz no que os cativos poden olvidarse de acompañar aos pais nas compras de Nadal e incluso facerlle un agasallo coas súas propias máns.

Dúas horas despois, as sete da tarde, os cativos do taller e os que cheguen en ese momento verán a representación de Berrobambán Teatro Xirdefet coa seguinte ficha:

Dirección: Chiqui Pereira

Texto: Paula Carballeira a partir de Jacques Prévert

Ficha artística:

Elenco: Paula Carballeira, Nuria Sanz e Chiqui Pereira

Axudante de dirección e vestiario: José Campanari

Escenografía e iluminación: Baltasar Patiño

Música: Nacho Sanz

Asesoría coreográfica: Olga Cameselle

Idade recomendada: a partir de 6 anos

Calquera día é bo para unha festa, aínda que a túa nai non queira que saias da casa, por se te mollas, por se te ensucias, por se alguén te leva, por se non atopas o camiño de volta, por se… Unha muller, que foi nena hai algún tempo, volve ao patio da súa casa e lembra un día de festa no que descubriu que os animais tiñan preocupacións moi semellantes ás súas: non querían medrar nunha gaiola, non querían que os insultasen, non querían aburrirse, non querían xogar sen compañía.

Prezo da localidade: 8 €

Prezo familiar: 3 entradas para o mesmo espectáculo 18 €

Bono: 4 entradas (para calquera dos espectáculos) 24 €