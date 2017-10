Hostalería de Santiago, concello e Compostela inserta firman un convenio para reciclar aceite

Compostela, 3 de outubro do 2017 – O Concello de Santiago, a Asociación de Hostalería de Santiago de Compostela e Compostela Inserta Empresa de inserción laboral (promovida pola Plataforma polo Emprego) firman hoxe un convenio para a recollida do aceite vexetal usado na cidade.

Compostela Inserta é unha Empresa de Inserción Laboral, sita en Santiago de Compostela que, entre as súas tarefas, ben realizando a recollida de aceite usado tanto nos establecementos hostaleiros coma en diversos Centros Socioculturais da localidade.

Na parte do concello hai que incluír a instalación duns contedores que pon a disposición da cidadanía para o depósito dos residuos que son recollidos pola empresa.

O Concello de Santiago de Compostela e a Asociación Hostaleira de Santiago de Compostela, asinan tal convenio de recollida coa Empresa de Inserción Laboral que pode realizar esta tarefa na cidade, amosándolle o seu apoio e reforzando así o compromiso social e a labor da mesma: traballo pola inserción sociolaboral de persoas en situación ou risco de exclusión social.

Coa firma do convenio as 3 entidades poñen en marcha unha campaña baixo o nome Reciclao!! Responsabilízate, abrindo un concurso aos establecementos hostaleiros para que colaboren no ámbito da economía social e no reciclado do residuo xa que o aceite recollido destínase á conversión en biodiesel.

O concurso, unido a campaña, premiará a labor de reciclaxe e a colaboración con Compostela Inserta na reciclaxe do aceite usado. O gañador recibirá un documento acreditativo da Responsabilidade Social e produtos doados por Cafés Candelas, empresa colaboradora na campaña.

A entrega do premio “Responsable Social” realizarase nun acto conxunto levado a cabo pola Asociación de Hostalaría, Concello de Santiago e Compostela Inserta cunha rolda de prensa e presentación pública do restaurador e establecemento hostaleiro máxime colaborador neste aspecto, segundo as diversas categorías.

O concurso divídese en 3 categorías:

Categoría A: Restaurantes

Categoría B: Hoteis

Categoría C: Cafetería- Bares

Recibindo o premio “Responsable Social” os primeiros clasificados de cada categoría.

A participación é de balde, soamente hai que contactar con Compostela Inserta no 981 58 05 06.

Miguel Fernández

Administrador único Compostela Inserta

www.plataformapoloemprego.org/