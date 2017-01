Máis de 30 concertos encherán Compostela de música no Santiautor 2017

Compostela, 24 de xaneiro do 2017 – O alcalde, Martiño Noriega, presentou a “edición máis ambiciosa” das que se teñen celebrado ata o de agora do Santiautor.

Na rolda de prensa participaron o director do festival, Suso Peón; o seu director artístico, Miguel Lueiro; e Rosa Cedrón, unha das artistas que participarán no Santiautor 2017. Entre o 3 de marzo e o 30 de maio, ao abeiro deste ciclo poderemos asistir a 32 concertos, tanto de artistas consolidados no panorama musical como de novas promesas.

O alcalde mostrou a súa satisfacción porque o Concello poida colaborar “nun festival plenamente consolidado, que empezou con só seis concertos e que este ano sumará máis de 30”. Ademais, lembrou que “o Santiautor contribúe a levar o nome da nosa cidade por todo o Estado, porque xa é un referente fóra de Galicia tanto para o público como para os artistas”.

Martiño Noriega explicou que o Concello apoia o ciclo de concertos cedendo dous espazos de referencia na cidade, o Auditorio e o Teatro Principal, e tamén coa colaboración de persoal técnico. En concreto, no Auditorio de Galicia actuarán Rozalén e Rosana, e o Teatro Principal será o escenario ao que suban Pedro Guerra, Guadi Galego, Ele e Rosa Cedrón.

O director do Santiautor, Jesús Peón, mostrouse “moi agradecido coa colaboración do Concello, que facilita o primeiro que precisan os artistas: escenarios”. Ademais, asegurou que “de seguir esta cooperación, o festival seguirá medrando”.

Un Santiautor galego e de mulleres

O director artístico do Santiautor cualificou de “privilexio” poder presentar o cartaz de artistas que participan nesta oitava edición do festival, con tres grandes nomes a destacar: Rozalén, Rosana e Funambulista. Miguel Lueiro apuntou ademais que se cumpren dous obxectivos: ter un Santiautor cheo de nomes femininos (17 dos 32 concertos serán de artistas mulleres), e cun marcado acento galego (15 artistas do país formarán parte do festival).

Na rolda de prensa de presentación do Santiautor 2017 participou tamén Rosa Cedrón, que recoñeceu estar emocionada porque o festival lle dea a oportunidade “de pisar o Teatro Principal despois de oito ou nove anos sen facelo”. Tamén agradeceu que o Santiautor “demostre que o mundo dos cantautores non sexa un mundo de homes, e menos en Galicia”. Por último, a cantante recoñeceu a importancia de iniciativas coma esta, que lle dan a súa primeira oportunidade a moitos artistas que cos anos acaban sendo referentes no panorama musical.

Venda de entradas

Toda a programación do Santiautor 2017 está dispoñible na páxina web www.santiautor.gal. Este ano, as entradas para os 32 concertos poderanse comprar a través de Abanca, pero tamén no despacho de billetes do Teatro Principal.