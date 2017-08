Rafa Peña dou conta do millón de euros investidos no rural de Compostela

Compostela, 30 de agosto do 2017 – O concelleiro de Medio Rural de Compostela, Rafa Peña, deu conta onte do estado no que se atopan as obras que se veñen executando nas parroquias ao longo do verán, e que se supoñen un millón de euros de inversión.

A maior parte, 800.000 euros, corresponden a actuacións vinculadas ao POS 2016, financiado pola Deputación da Coruña, e os 200.000 € restantes a actuacións menores do gran contrato de mantemento. Rafael Peña explicou que este investimento “está permitindo acondicionar máis de 25 quilómetros da rede viaria da zona rural, en moitos casos en estradas nas que nunca se fixera labor de mantemento algún”.

As actuacións máis importantes da rede viaria rural corresponden a investimentos do Plan de Obras e Servizos da Deputación da Coruña, e estarán rematadas antes de que finalice setembro. Rafa Peña explicou que se están acondicionando “case catro quilómetros de firme na parroquia de Villestro”. Neste caso, a actuación principal será “a mellora da pista de acceso ao colexio Junior’s, onde se substituirá o actual pavimento por aglomerado en quente que soporte mellor o intenso tráfico da zona”. Ademais diso, estanse asfaltando pistas das parroquia “ás que non se lle tocaba dende hai máis de vinte anos”.

O concelleiro de Medio Rural salientou tamén as actuacións que se están executando na parroquia do Eixo, e que lle afectan a 2,5 quilómetros da rede viaria rural. A obra máis importante neste caso “é a mellora dos accesos á zona da Ermida do Eixo e o campo da festa”. En Aríns tamén se están acondicionando 2,5 quilómetros de firme, e en Enfesta estase traballando na mellora da pista que une os núcleos de Reboredo e Sionlla, “nun tramo de varias pontes nas que se producían continuos asolagamentos”.

Por último, en Marantes estase traballando no contorno da igrexa da parroquia, acondicionando unha pequena senda peonil, e na mellora da estrada que vai á parroquia de Busto, “unha das reivindicacións históricas da veciñanza”.

A maiores das obras do POS, nas últimas semanas a empresa adxudicataria do gran contrato de mantemento da rede viaria esta centrando os seus esforzos na zona rural, con actuacións puntuais que suporán un investimento de 200.000 euros. As obras estarán concluídas antes de que remate setembro, “porque o obxectivo é deixar a zona rural preparada para os meses de inverno”.