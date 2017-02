Concerto do Coro da Orquestra Sinfónica de Galicia

Compostela, 17 de febreiro do 2017 – O Coro da Orquestra Sinfónica de Galicia ofrecerá este sábado 18 un concerto dirixido por Joan Company e con Alicia Permuy ao piano.

O recital, co organizado pola Universidade de Santiago e a Asociación de Amigos da Ópera de Santiago, será ás 20.30 horas no Paraninfo da Universidade.

O programa contempla pezas de compositores clásicos como Händel, Tomás L. De Victoria, Mozart, Verdi e Mendelssohn e dos contemporáneos John Rutter, Franz Biebl, Javier Fajardo, Daniel Artés ou Eric Whitacre.

O Coro da Orquestra Sinfónica de Galicia, fundado no ano 1998, deu o seu primeiro concerto o 21 de marzo do mesmo ano xunto coa Escola de Práctica Orquestral da OSG e baixo a dirección de James Ross. Actualmente, o coro está integrado por máis de setenta voces procedentes de toda Galicia. Desde a súa fundación, o coro desenvolveu unha intensa actividade artística centrada nos repertorios sinfónico-coral, operístico e a capella.

Joan Company, vinculado como director do grupo desde a súa fundación, é ademais director artístico do proxecto coral da Sinfónica de Galicia no que, ademais do Coro da Orquestra Sinfónica de Galicia, se encontran o Coro Novo e os Nenos Cantores.

No seu extenso e variado repertorio destaca a súa especial dedicación á música sinfónico-coral de Bach, Vivaldi, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms, Mahler —con destacadas intervencións nas súas sinfonías nº 2, 3 y 8—, Mendelssohn, Shostakóvich, Puccini, Fauré, Orff, Debussy, Britten, Garcia Abril, Rossini, Stravinski, etc. Ademais, o Coro da OSG dedicoulle boa parte da súa actividade á ópera, tanto en versións escénicas como en versión de concerto de grandes títulos do repertorio de Mozart, Rossini, Donizetti, Chaikovski, Puccini, Verdi e Wagner.

Tanto en concerto como en escena, o Coro da Orquestra Sinfónica de Galicia cantou e actuou sempre baixo a dirección de grandes mestres de renome internacional como Lorin Maazel, Eliahu Inabal, Ton Koopman, Alberto Zedda, Jesús López Cobos, Víctor Pablo Pérez, Miguel Ángel Gómez Martínez, Richard Egarr, Dima Slobodeniouk, Josep Pons e Ros Marbà.

Alicia González

Nace en 1978 en Lalín (Pontevedra), onde comeza a estudar piano e violín á idade de sete anos. En 1995 prosegue os seus estudos en L’Escola de Música de Barcelona con Albert Attenelle (piano) e Jordi Mora (música de cámara), ao mesmo tempo que asiste a diferentes cursos con Irina Zariskaya, Manuel Carra, Almudena Cano ou Josep Colom

En 1999 obtén unha bolsa da Deputación da Coruña e trasládase a Holanda, onde estuda no Brabants Conservatorium de Tilburg con Ton Demmers (piano) e Jan Gruithuyzen (música de cámara). Gradúase en 2002 con mención especial ‘Summa Cum Laude. Ao rematar o posgraduado continúa os seus estudos con Jan Wijn, recoñecido pianista e pedagogo holandés.

Obtén diversos premios e diplomas, como o diploma de ‘Licenciate in Pianoforte Playing’ da Guidhall School of Music and Drama (Londres, 1996), o 3º Premio no XII Concurso Internacional de Piano (Berga, 1997), o Premio Fin de Carreira (A Coruña, 2001), finalista do VIII Ciclo de Jóvenes Intérpretes (Fundación Barrié de la Maza, A Coruña, 2003), 2º Premio no I Concurso de Piano organizado pola ASGAIM e Premio á mellor interpretación de música galega (A Coruña, 2004), e Premio Especial á mellor pianista acompañante no 3º Certamen Nacional de Interpretación Intercentros (Madrid, 2004).

Realiza un intenso labor como pianista acompañante, destacando o traballo que desempeña en masterclasses con, por exemplo, os clarinetistas Joan Enric Lluna, Michael Harris, José Luís Estellés, Antony Pay, Hans Deinzer, Antonio Saiote ou Walter Boeykens, ao igual que con Donald Blakeslee, tuba solista da Concertgebouw Orkest de Amsterdam.

Posúe unha ampla experiencia orquestral: colabora con asiduidade coa Orquestra Sinfónica de Galicia, tamén tocou coa Orquesta Ciudad de Granada ou a Sinfónica de Bilbao. Actualmente é profesora de piano no Conservatorio Superior de Música da Coruña, ao tempo que continúa a súa carreira concertística como solista e dentro do campo da música de cámara.