Concerto de Nadal da Escola Municipal de Música de Ames

Ames, 26 de decembro do 2016.- Esta semana o alumnado da Escola Municipal de Música de Ames realizou o xa tradicional concerto de Nadal. Este ano, como novidade, os pais e nais dos alumnos/as da EMMA, cantaron unha panxoliña co coro da escola.

O concerto tivo lugar na Aula 10 do Centro de usos Múltiples de Aldea Nova. Ademais do coro, no evento participaron os alumnos de guitarra e de linguaxe musical. O concerto de Nadal da Escola Municipal de Música enmárcase dentro do plan didáctico que inclúe actuacións periódicas encamiñadas a que o alumnado amose os seus avances e perda o medo a actuar en directo.

O programa de actuacións recolle a interpretación de dúas panxoliñas, Todos xuntos imos a Belén e Hacia Belén va unha burra, a cargo dos alumnos e alumnas de dous cursos de linguaxe musical. O alumnado de guitarra interpretou Noite de Paz e os nenos e nenas do coro cantaron Los peces en el río e Paz na terra. Na primeira destas panxoliñas contaron con acompañamento de guitarra, e na segunda participaron algúns pais e nais que quixeron sumarse coas súas voces a esta celebración do Nadal.

Este concerto tivo unha gran afluencia de público. Moitos pais/nais e compañeiros/as dos rapaces e rapazas que actuaron, acudiron ata o Centro de usos múltiples de Aldea Nova para ver en directo esta actuación, que se enmarca dentro do plan didáctico que inclúe actuacións periódicas encamiñadas a que o alumnado amose os seus avances e perda o medo a actuar en directo.