Concerto de Semana Santa da Banda de Música Municipal e a Escolanía da Catedral de Santiago

Compostela, 8 de abril do 2017 – A Escolanía da Catedral de Santiago, dirixida por José L. Vázquez López, acompañará a banda municipal de música de Santiago, nun concerto de Semana Santa, esa tarde, ás 20:00 na Igrexa de San Domingo de Bonaval.

O programa do concerto está formado por obras vinculadas a Semana Santa. A Banda Municipal tocará o seguinte programa

Chorale and alelluia, Howard Hanson

Stabat mater, G. B. Pergolesi (trans. C. Mouriño)

I.- Chor (dolorosa)

XII.- Quando corpus morietur

Ave Maria, Francisco Ibañez (trans. C. Mouriño)

Verleih uns

Frieden gnädiglich, Felix Mendelssohn (arr. R. Zettler)

Hallelujah, Leonard Cohen (arr. J. Wikeley) piano: mateo iglesias

The Lord bless, John Rutter

You and keep you

Sleep, Eric Whitacre

Celtic child, Bert Appermont

Banda Municipal de Música de Santiago e Escolanía da Catedral de Santiago

José Luis Vázquez López, director Escolania

Casiano Mouriño Maquieira, director