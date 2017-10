Conferencia en Historia sobre Otero Pedrayo na súa faceta de xeógrafo

Compostela, 5 de outubro do 2017 – O catedrático de Xeografía e Historia da USC Augusto Pérez Alberti, Premio Trasalba 2002, ofrecerá hoxe xoves 5 ás 19.00 horas no Paraninfo da Universidade (Facultade de Xeografía e Historia) a conferencia ‘Otero Pedrayo, xeógrafo. Autor da primeira guía de Galicia’.

O relatorio supón o comezo das actividades programadas para oeste curso por Alumni USC e enmárcase no proxecto de recoñecemento do Camiño de Ourense a Santo André de Teixido que fixeran os ilustres galegos Vicente Risco, Otero Pedrayo e Ben Cho Shey, Xosé Ramón Fernández Oxea, hai 90 anos.

Ramón Otero Pedrayo (Ourense, 5 de marzo de 1888- Ourense, 10 de abril de 1976) é unha das grandes figuras da literatura e a cultura galega, pertencente a chamada Xeración ou Grupo Nós, do que formaron parte entre outros Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, Vicente Risco, Antón Losada Diéguez, Florentino López Cuevillas, etc. O grupo recibiu tal denominación por constituirse ou referenciarse arredor da revista homónima (Nós) que se creou en Ourense en 1920 e que se publicou ata 1936, comezo da guerra civil en España.

Otero Pedrayo pertence ao grupo de intelectuais que, sobre todo no primeiro tercio do século XX, construiron o que podemos denominar “a cultura galega da modernidade”. Ensaistas, narradores, investigadores da cultura popular e doutras formas de alta cultura, filósofos, activistas culturais e sociais, moitos deles participaron activamente na política do seu tempo, cuxa principal conquista foi o Estatuto de Autonomía para Galicia, plebiscitado polo pobo galego o 28 de xuño de 1936.