O Museo Centro Gaias acolle desde o hoxe o segundo congreso FP Innova

Compostela, 10 de maio do 2017 – O II congreso FP Innova Galicia arrinca coa exhibición de 40 proxectos innovadores, nos que participaron 23 centros educativos e 30 empresas.

FP Innova 2017 reunirá, ao longo de tres días e nun único recinto –o Museo Centro Gaiás da Cidade da Cultura– a un total de 250 alumnos, que darán a coñecer, a través de actividades demostrativas, os 32 proxectos que desenvolveron na aula, así como as 8 miniempresas creadas ao abeiro do programa Eduemprende.

O evento, que inaugura o presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, estenderase ata o venres e contará con dúas partes diferenciadas. Por un lado, a área expositiva dos proxectos de innovación e, por outro, a parte dedicada a congreso, á que asistirán arredor de 300 docentes. Neste contexto, cómpre destacar que as diferentes charlas e mesas redondas programadas contarán coa participación de empresas de relevancia como Navantia, Gas Natural Fenosa, Paradores ou Estrella Galicia, entre outras.

Participación de catro comunidades

Ademais, tamén se prevé a presenza da directora xeral de Formación Profesional do Ministerio, así como de varios responsables institucionais de comunidades autónomas –Castela e León, País Vasco, Murcia e Comunidade Valenciana–, que tratarán a relevancia dos CIFP en España. Nas mesas redondas tamén se contará coa participación da directora de programas da axencia Brainport Development, N.V. dos Países Baixos, Yvonne van Hest; así como do delegado rexional do Instituto de Emprego e Formação Profissional da Região Norte de Portugal, António Leite.

Así mesmo, e na parte propiamente de congreso, FP Innova organizará un total de 19 talleres de innovación vinculados cos proxectos expositivos entre a tarde do mércores e a do xoves. O programa completo pode consultarse no seguinte enlace http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/7105.

En canto á información da feira en xeral, está toda cargada na páxina web http://www.edu.xunta.es/fp/congreso-fp-innova/congreso. Tamén está dispoñible unha aplicación móbil, tanto para Android como para IOS, e aberta ao público xeral, co fin de que a sociedade coñeza de preto o alto nivel dos traballos que desenvolve o alumnado de FP.

Da bisbarra de Compostela en FP Innova participan os seguintes centros: