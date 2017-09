Contos para bebés na biblioteca de ordes

Ordes, 21 de setembro do 2017 – Mañá venres 22 de setembro, a biblioteca de Ordes ten organizada para as 18.30 horas unha sesión de contacontos para bebés de 0 a 3 anos.

As persoas interesadas en asistir deberán inscribirse ata o vindeiro venres de 8 a 15 horas na mesma biblioteca. A dita iniciativa, englobada dentro do programa Ler conta Moito, está organizada conxuntamente polo Concello de Ordes e a Rede de Bibliotecas de Galicia da Xunta.

Ler conta moito ´´e un programa de dinamización da lectura que ofrece ás bibliotecas públicas da Rede a través do seu catálogo. Son un total de 186 actividades de distintas categorías coas que achegar á cidadanía á lectura e á información dunha maneira lúdica. O programa consta de dúas convocatorias: a da realización do catálogo de actividades para os profesionais da animación e a convocatoria para as bibliotecas coa solicitude de actividades.