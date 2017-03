As Cortes en Santiago no 1520 protagonizan os Luns do Ateneo

Compostela, 19 de marzo do 2017 – O Ateneo de Santiago prosegue co ciclo de conferencias Os Luns do Ateneo repsando a historia de Santiago con ‘Vésperas de revolución. As Cortes de Santiago en 1520’.

A charla e posterior coloquio correrá a cargo do Catedrático de Historia Moderna da Universidade de Cantabria Juan Eloy Gelabert. A cita será ás 20 horas no salón de actos da sede de Afundación de Compostela (Rúa do Vilar, 19).

A cidade de Santiago ostentou dende o ano 1000 un papel de todo punto relevante na cultura e a historia europeas. Esta condición ten sufrido altibaixos, sendo un dos máis chamativos o que ten lugar antes e despois do ano 1500, cando a eclosión da Reforma da Igrexa preconizada por Martín Lutero descolga a unha parte moi notable da sociedade europea de fenómenos tan propios da esencia desta cidade como sen dúbida foron as peregrinacións á tumba do Apóstolo Santiago.

A partir destes anos, e a unha velocidade máis que apreciable, a presenza de Santiago (cidade) no acervo cultural da Europa de entón declina de forma dramática. Se os acontecementos acaecidos nela antes do 1500 asomaban nos libros de historia publicados en medio mundo (en especial o asunto das peregrinacións), tras esta data o esquecemento é total.

A excepción máis reseñable ten lugar en 1520 cando o rei e emperador Carlos I de España e V de Alemaña decide convocar ás Cortes de Castela precisamente en Santiago. Esta convocatoria quedará a partir de entón rexistrada nos anais da historia europea, por máis que para moitos santiagueses e as súas autoridades municipais teña pasado por completo descoñecido.

O encargado da conferencia será Juan Eloy Gelabert González. Licenciado e Doutor en Filosofía e Letras pola Universidade de Santiago de Compostela e na actualidade Catedrático de Historia Moderna da Universidade de Cantabria.

Gelabert foi bolseiro do Istituto Internazionale di Storia Economica ‘Francesdo Datini’, do British Council e do Programa Fulbright, ademais de Visiting Fellow do Departamento de Historia de The Johns Hopkins University e Directeur d’Études Associé da E.H.E.S.S.

As súas investigacións céntranse no estudo da historia urbana na Castela do século XVII, materia que abordou dende varias perspectivas dende a publicación do libro Santiago y la tierra de Santiago de 1500 a 1640: contribución a la historia económica y social de los territorios de la corona de Castilla en los siglos XVI y XVII (1982), ao que seguiron La bolsa del rey: rey, reino y fisco en Castilla (1598-1648) (1997) e Castilla convulsa (1631-1652) (2001), publicacións onde se repasaron as tensións derivadas do exercicio do goberno na Castela da época.

Tamén emprendeu varios proxectos en colaboración con outros especialistas, froito dos que se publicaron algunhas obras colectivas como The Castilian crisis of the Seventeenth century. New Perspectives on the Economic and Social History of Seventeenth-Century Castile (1996), La guerra en la historia (1999), El poder en Europa y América: mitos, tópicos y realidades (2001), Furor et rabies. Violencia, conflicto y marginación en la Edad Moderna (2002) (editado con José I. Fortea e Tomás A. Mantecón), Calderón de la Barca y la España del Barroco (2003) ou España en tiempos del Quijote (2004) de cuxa edición se encargou con Antonio Feros. Publicou os resultados das súas investigacións en revistas nacionais e internacionais e é asiduo colaborador da Revista de Libros. Actualmente forma parte do consello editorial de Memoria y Civilización ou o Obradoiro de Historia Moderna.