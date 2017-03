O Cortizo-Anova organiza a IV Ruta Rosaliana  de ciclismo en categoría Master

Padrón, 24 de marzo do 2017 – O Club Ciclista Padronés Cortizo-Anova organiza este sábado 25 de marzo a IV Ruta Rosaliana na súa terra.

A proba dará saída ás 15:30h desde Campo do Souto e finalizará no Monte Santiaguiño, percorrendo un total de 75 quilómetros.

Como novidade, este ano a competición irá dirixida a categoría Master. Os tres primeiros de cada categoría (Master 30, 40, 50 e 60) recibirán un trofeo.

III Circuíto de Ciclismo “Cidade dá Trofa”

Pola súa banda, as categorías inferiores do Cortizo-Anova desprazaranse este domingo a terras lusas para disputar a terceira edición do Circuíto de Ciclismo “Cidade dá Trofa”, mentres que os elite e sub-23 terán descanso este fin de semana.