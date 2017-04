O Cortizo-Anova faise coa vitoria por equipos na Clásica Ciclista da Pascua de Padrón

Padrón, 23 de abril do 2017- O Club Ciclista Padronés Cortizo-Anova conseguíu ser un ano máis profeta na súa terra, e alzouse como vencedor por equipos na Clásica Ciclista de Pascua.

Pola súa banda Pedro Merino conseguiu por segunda vez a vitoria con máis dun minuto de distancia con respecto ao resto do podio. Javier Canteiro (Cortizo-Anova) e Luís Mariño (Cambre Caeiro) completaron o caixón chegando á meta xunto con Aser Estévez (Cortizo-Anova)..

Os primeiros quilómetros da proba estiveron marcados por varios intentos de fuga, formándose a escapada máis importante da xornada a partir do quilómetro 50 con 7 corredores ata o quilómetro 90: Sánchez e Rodríguez do Cortizo-Anova, Venter e Rodríguez do Rías Baixas, Bua do Cambre Caeiro e Piaseski do Kuota Team. Nesta escapada decidiuse o premio de metas volantes e o premio da montaña, ambos para Piaseski do Kuota Team.

No segundo paso por Formarís o traballo do Froiz dou froito e conseguiron botar abaixo a escapada. Co grupo de favoritos xa unido, a subida cara ao Alto dá Pereira fixo de xuíz da proba. O pelotón rompeu en pequenos grupos, quedando encabezado por Pedro Merino destacándose en solitario. O terceto formado por Canteiro, Mariño e Estévez non conseguiron darlle caza, chegando a un minuto do vencedor a meta e resolvéndose a sprint o segundo (Canteiro) e terceiro posto (Mariño) deixando a Estévez fose do caixón cun meritorio cuarto posto.