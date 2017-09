Covas en Ames celebra este sábado a X Festa da Orella

Ames, 8 de setembro do 2017 – A pista polideportiva descuberta de Covas acolle este sábado, 9 de setembro, a décima edición da Festa da Orella, que organiza a asociación veciñal desta parroquia de Ames.

A celebración comezará arredor das 20:00 horas e estará amenizada polo grupo Follas Novas. Ao evento, máis coñecido como a festa do socio, están invitados todos os membros da Asociación de veciños de Covas e todos veciños que queiran sumarase. Os tíckets de entrada, que custan 6 euros, poden ser mercados o propio día da festa.

Arredor de 40 quilos de orella de porco cocida, 120 chourizos, empanadas de atún e de bacallau, viño, refrescos, auga, café e torta de mazá. Este será o menú que poderán degustar as máis de duascentas persoas que, segundo calcula a Asociación veciñal de Covas se darán cita na pista polideportiva descuberta da parroquia, a carón do campo da festa.

A Festa da Orella de Covas naceu a proposta do primeiro presidente da asociación veciñal, Manuel Martínez, quen propuxo aos veciños da parroquia facer o balance anual da asociación rodeado de tan prezado produto gastronómico. Manuel segue a ser o encargado de cociñar a orella como ven facendo desde o ano 2007. O que nun principio era a festa do socio, pronto pasou a ser unha festa popular que congrega ano tras ano a máis de duascentas persoas. O obxectivo é pasar un día de xuntanza e integrar a todas aquelas persoas que non naceron nesta parroquia, pero que agora a elixiron como lugar de residencia.