As Crechas comezan a programación do seu 30 aniversario

Compostela, 1 de marzo do 2017 – A Casa das Crechas abre a programación especial do 30 aniversario efaino presentando un comic sobre a historia do local.

A Casa das Crechas abriu un 16 de marzo de 1987. O local xa fora dedicado á hostalería desde o século XIX cando se chamaba ‘Casa de las Crechas’ e protagoniza algunha escena de ‘La Casa de la Troya’ de Pérez Lugín.

Dentro do programa de actividades do aniversario hoxe inauguraseunha exposición do cómic que conta a historia do local, debuxado por Gonzalo Vilas. E logo, foliada co grupo Do Fondo do Peto.

O primeiro concerto do aniversario das Crechas terá lugar o venres, da man do grupo andaluz La Banda Morisca, un proxecto que nace da experimentación, innovación e investigación nas tradicións andaluzas. A recuperación do patrimonio tanto literario como musical da antiga Al-Andalus e da franxa mediterránea foi e é a peza crave na consolidación deste proxecto. Así mesmo a formación e a traxectoria dos seus compoñentes, JoseMari Cala, JuanMi Cabral, José Cabral, Antonio Torres e Andrés T. Rodríguez, foi determinante para conseguir a simbiose perfecta entre a experiencia individual e a colectiva.

A súa ilusión, as súas ganas de seguir innovando e a súa creatividade compoñen unha identidade artística única no terreo da música folk e de raíz. Actualmente, xa levan cinco anos con esta formación, dous traballos discográficos e moitos éxitos na súa equipaxe, cultivados en todos aqueles lugares nos que La Banda Morisca aterrou co seu encanto andalusí.

A Banda Morisca está fincada na provincia de Cádiz, o último recuncho de Europa, onde dan forma ao aluvión musical herdado das numerosas culturas que colonizaron e enriqueceron esta terra de músicos, poetas, e buscadores.

Esta agrupación está formada por músicos de distintas procedencias que converxen nas músicas de raíz e tradición, coa inquedanza de experimentar e evocar a herdanza cultural da antiga Al-Andalus e o seu reflexo no son da actual Andalucía, o Magreb e o Próximo Oriente. Inspirado por esta herdanza andalusí e polo romancero tradicional, o grupo propón unha visión creativa e orixinal dun repertorio que mestura as influencias orientais e occidentais do Mediterráneo (moaxajas andalusís, Chaabi, Dahmane o Harachi, Nass o Ghiwane) co espírito do flamenco tradicional e do rock andaluz (As Chozas, Lole e Manuel, Triana).