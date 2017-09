A Bakin Blues Band encherá de blues as Crechas este xove

Compostela, 12 de setembro do 2017 – A Casa das Crechas ofrece este xoves un concerto da Bakin Blues Band, unha das mellores formacións de blues do país.

A cita coa bakin Blues Band, o xoves as dez da noite e incluída na Rede Galega de Música ao Vivo, terán dous convidados de excepción: á batería de LAR Legido e á guitarra o do madrileño Edu “Big Hands”, un dos grandes do blues español.

A Bakin BLues Band naceu en 2008 en Santiago de Compostela e medrou nos diferentes clubs da cidade até participar en festivais de toda a Península. Neste tempo a banda compartiu escena con músicos de blues e soul recoñecidos internacionalmente como Barbara Lynn, Bonney Fields, Little Mike & The Tornadoes ou Greg Izor.

La formación base de la Bakin é o quinteto integrado por: Javier Turnes (voz, guitarra); David “Tato” Vázquez (guitarra); David Prieto (baixo); Ale Casquero (piano) e Lucas Ferrández (batería).

Ten publicados dous EPs: Jumpin’ in a deep blue sea (2013) e It’s always party time at home (2014). Foron banda residente no DadoDadá Jazz Club e agora no FraggleRock, ambas na cidade que os viu nacer.

O poderío desta formación estriba precisamente na potencia duns directos que colleitaron xa un público consolidado que goza escoitando esta enérxica mestura de blues de Chicago, rumba, soul e boogiewoogie.