Despois do éxito nas festas do Apostol volven a Casa das Crechas os burgaleses Fetén Fetén

Compostela, 21 de abril do 2017 – O dúo Fetén Fetén chega mañá sábado as nove da noite a Casa das Crechas despois de encher no verán o Toural nas festas do Apostol.

Esta actuación será a única aberta ao público desta xira por Galicia na que están a ofrecer concertos didácticos para escolares. Fetén Fetén, é un dúo que usa múltiples instrumentos (algúns deles insólitos) e unha música fresca, divertida e moi bailable, onde o mismo soa un vals que un fox trot, un chotis, unha xota, unha seguidilla, unha ronda, un pasodoble ou unha habanera.

Unha viaxe musical que nos transporta da península a outras terras, incorporando ecos balcánicos, rasgos manouches, evocacións xaponesas, cantos de gaivota ou o mesmísimo son do mar.

Fetén Fetén se definen deste xeito: “Ofrecemos unha lectura contemporánea da música tradicional e da música popular de baile, xéneros que nos inspiran e que queremos homenaxear utilizando a imaxinación e a creatividade como bandeiras. E é que somos dos enamorados dos instrumentos diferentes, xa que, ademais dos máis convencionais, tocamos outros insólitos como o serrucho, o violín trompeta ou a frauta silla de camping”.

As composicións orixinais deste dúo, un mosaico de tendencias musicais, conseguen facer sorrir ao público con títulos tan suxestivos como a ‘Xota do Wasabi’, ‘Habanera do Espolón’, ‘Vin un Oso nos Cárpatos’, ‘Fandangos de Atapuerca’ ou ‘Swing á pepitoria’. Un repertorio que divirte e emociona a nenos e maiores porque é unha música que conta cousas sen palabras que se funde en perfecta harmonía co público, tanto en grandes auditorios como nas prazas dos pobos.

Desde que comezase a súa andaina en 2009, o dúo ha autoproducido con micromecenazgo dous discos instrumentais: ‘Fetén Fetén’ (2011) e ‘Bailables’ (2014) e ‘Cantables’ (2016), un disco no que incorporan letras e voces ás súas composicións musicais con artistas como Fito Cabrales, Jorge Drexler, Julieta Venegas, Natalia Lafourcade… entre outros.

Na actualidade alternan os concertos en directo cunha serie de programas escolares e composición para documentais, curtos (Tve, Aitor Gutierrez…)

Fetén Fetén son:

Diego Galaz: Violín, violín trompeta, phonoviolín, serrucho e mandolina. Membro da mítica banda de música ‘La Musgaña’ coa que tocou por máis dunha vintena de países, e violinista da orquestra de Nacho Mastretta, é fundador de bandas como ‘Zoobazar’ e tocou xunto a artistas da talla de Kroke, Marta Sebestyen, Alasdair Fraser, Kepa Junkera, Jorge Drexler, Cormac Breatnach, Pasión Vega, etc.

Jorge Arribas: Acordeón, vibrandoneón, flauta traveseira e metalófono. Tocou con Celtas Cortos, María Salgado, Javier Paxariño, La Musgaña, Nacho Mastretta, Ibérica de Danza, Zoobazar, etc.