Os ferroláns Jamie Fifthring & The Coffee Breakers presentan hoxe disco nas Crechas

Compostela, 20 de abril do 2017 – A Casa das Crechas acolle as nove de esta noite un concerto de Jamie Fifthring & The Coffebreakers, a banda ferrolá de folc americano, unha das grandes promesas do xénero no país, que traen o seu novo disco ‘…And what if it’s now?’.

Jamie Fifthring despediu a xira de The Pilgrimage (2016) consolidándose como unha das grandes promesas do american folk en Galicia. Agora presenta xunto á súa banda o que para moitos é o seu traballo máis ambicioso e persoal. ‘…And what if it’s now?’ son trece cancións que van desde o folk máis intimista e campestre até o rock influenciado polos 90’s. Un traballo máis eléctrico sen perder nunca como referencia as grandes paisaxes de Norte América.

Jamie Fifthring comezou a súa carreira en solitario no 2011 facendo unha revisión de clásicos do xénero como Steve Earle, Johnny Cash ou Lyle Lovett. Pouco a pouco foi incorporando temas propios ao seu repertorio, cos que grabou no 2015 o seu primeiro LP, Torches in the Alley, un dos 10 mellores discos galegos do ano segundo Mondosonoro e un dos 200 mellores discos internacionais do verán segundo 1001Records.

Despois de xirar con este repertorio en solitario por salas e festivais de boa parte de España, Jamie presentou The Pilgrimage.

Para o seu terceiro traballo súmase a The Coffee Breakers o guitarrista Mateo Bruquetas.

Máis información: https://jamiefifthring.bandcamp.com