Crechas abre a programación de febreiro cos portugueses Palankalama

Compostela, 2 de febreiro do 2017 – A Casa das Crechas abre a programación de febreiro cun concerto de Palankalama, un cuarteto dedicado á música instrumental, oriundo da cidade do Porto.

As composicións de Palankalama baséanse na música tradicional/folk de diversas rexións e imaxinarios. Cada música é unha procura dun escenario onde se desenvolve un argumento. Recorrendo á enerxía do rock, a narrativa é trazada polos catro elementos da banda, nunha busca de lugares de “ficción”.

Fundado a finais de 2014, Palankalama é un cuarteto que reúne músicos do Porto. Todos eles percorren unha diversificada actividade musical en proxectos desenvolvidos en varias áreas artísticas. Entre concertos, sonoplastia, creación de bandas sonoras para teatro ou cinema e parceria con artistas plásticos, os catro colaboran nun proxecto común de música instrumental no cal confluem as súas prácticas e referencias musicais.

As composicións dos Palankalama son baseadas na libre citación, asociación e reapropriación de linguaxes e estilos (como o jazz, a música popular portuguesa, o folclore, o rock), tendo por fin a creación de paisaxes musicais nas cales sobresaen atmosferas cinematográficas.

Iconoclasta e dada á fabulación, a música desta banda pode ser ouvida como unha banda sonora sobre un tempo e un territorio xeográfico imaxinario dedicado á preservación da memoria das músicas do mundo.

Captación, Mestura e Masterización por João Bastos

Gravado nos estudos da Universidade Católica do Porto

Participación especial en ‘Xenio da Morte’ : Maria Ferreira (frauta de bisel), Alice Vargas (voz) e José Beirão (texto).

Grafismo : João César Nunes