SyngDoc: O mundo secreto dos Signátidos estrease en novembro

Compostela, 30 de agosto do 2017 – O Consello Superior de Investigacións Científicas e Inxenia Audiovisual concluíron o documental SyngDoc: O mundo secreto dos Signátidos, tras seis meses de labor documental e de gravacións submarinas.

Este documental mergulla ao espectador nun mundo asombroso no que descubrirá aos signátidos, unhas especies, cunha bioloxía descoñecida e sorprendente, cuxa evolución no tempo permitiulles adaptarse a novos ambientes no planeta e adquirir unhas características únicas no reino animal. Pero esas mesmas características fixéronlles moi vulnerables nunha contorna sometida a unha crecente destrución pola acción do ser humano. As consecuencias son graves e moi alarmantes para as poboacións salvaxes de moitas destas especies. O seu futuro depende do desenvolvemento de plans adecuados de sensibilización e de conservación.

O documental SyngDoc é unha iniciativa do Instituto de Investigacións Mariñas (CSIC, Vigo), a través do Grupo de Bioloxía e Fisioloxía Larvaria de Peces. Conta tamén coa participación do Instituto Mediterráneo de Estudos Avanzados (centro mixto CSIC -Universidade das Illas Baleares), a colaboración de investigadores das Universidades de Santiago de Compostela (Grupo Acuigen) e da Coruña (Grupo BioCost) e de científicos de Eslovenia, quen achegou as imaxes dos fósiles de signátidos máis antigos que se coñecen.

O coordinador do proxecto é o investigador Miquel Planas Oliver que explica “Pretendemos que a difusión do documental sexa o máis ampla posible e dirixida a calquera tipo de público. Para iso, estará dispoñible en varios idiomas e contará con subtítulos e adaptación para discapacitados auditivos. Está previsto que a estrea oficial sexa a finais de novembro en Vigo e pretendemos celebrar diversos actos e coloquios sobre o seu contido, en colaboración con diferentes institucións, así como a súa difusión en canles de televisión. Un dos nosos obxectivos tamén é presentalo nos principais festivais de cinema submarino do mundo “.

O documental ten como finalidade mostrar ao público en xeral que son os signáticos, as principais curiosidades sobre estas especies tan descoñecidas, a súa vulnerabilidade, derivada das súas características biolóxicas, ecolóxicas e da súa organización social e espacial, e a necesidade de protección.

O documental SyngDoc conta co financiamento da Axencia Estatal CSIC e da Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía a través da Convocatoria de Axudas para o Fomento da Cultura Científica, Tecnolóxica e da Innovación 2016. Está patrocinado polo Museo do Mar de Galicia, Fundación Zoo de Barcelona, Getxo Aquarium, Aquagest Xixón e Disetecmar S.L. e colabora a Xunta de Galicia.

Ficha técnica de SyngDoc: O mundo secreto dos Signátidos