Cultura no Camiño trae a Quintana ao mago Dani García con Código

Compostela, 28 de agosto do 2017 – O programa Cultura no Camiño, organizado pola Consellería de Cultura da Xunta de Galicia, trae as sete de esta tarde a Compostela o espectáculo de maxia de Dani García.

Chámase Código a combinación de letras, números ou caracteres que nos permiten formular e descifrar mensaxes que doutro xeito permanecerían ocultos. A lingua posibilítanos a comunicación coas demais persoas. Pero… Que pasaría se perderamos ese código? Ou se nos atoparamos con persoas que usan outro diferente? Sería posible comunicarnos dalgún xeito?

Acabado de chegar dalgún lugar afastado, doutro tempo ou doutro modo de facer. Perdido no presente, no eiquí, no agora. Así está o viaxeiro, un coleccionista de linguas. Sempre na busca de novos amigos cos que engadir un código máis na súa maleta de camiñante. E o que empezou sendo unha petición de axuda, un intento por comprender un código máis, convértese nunha reflexión sobre a comunicación humana.

Dani García traénos un espectáculo de rúa, pensado para que persoas de calquera idade poidan participar e gozar. Unha hora de maxia inventiva e persoal na que seguro os aplausos estarán acompañados das risas e as bocas abertas.