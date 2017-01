Curso de lingua de signos en Ames

Ames, 3 de xaneiro do 2017 – A Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX) organiza para fináis deste mes de xaneiro un curso básico de lingua de signos, que se desenvolverá a partir do día 23 todos os luns na Casa da Cultura de Bertamiráns, e todos os martes na Casa da Cultura do Milladoiro.

As inscricións poden tramitarse desde onte luns ata o próximo día 16. Trátase dun curso básico de 30 horas de formación dirixido aos mozos e mozas a partir de 16 anos. Premendo no enlace que está a túa dereita, baixo o apartado de descargas, poderás obter o impreso de inscrición.

O curso básico de lingua de signos desenvolverase por primeira vez en Ames coa intención de que os participantes coñezan e aprendan na súa fase inicial unha linguaxe coa que romper as barreiras coas persoas xordas, mellorando a interacción social e comunicativa coas oíntes.

Trátase dun curso de 30 horas de duración para o que se ofertan 15 prazas que se cubrirán por orde de inscrición.

O curso desenvolverase a partir do día 23 de xaneiro nas Casas da Cultura de Ames, todos os luns en Bertamiráns e todos os martes no Milladoiro. O horario será de 18:00 a 20:30 horas.

Para participar do mesmo hai que cubrir a ficha de inscrición e enviala xunto coa fotocopia do DNI ao enderezo de correo electrónico omix@concellodeames.gal. Para obter máis información pódese chamar ao número de teléfono 616 083 229.