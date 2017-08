Curtocircuíto 2017 repasará a filmografía de F.J.Ossang e Teddy Williams

Compostela, 2 de agosto do 2017 – Curtocircuito anunciou os primeiros convidados da súa edición número catorce, que terá lugar do 1 ao 8 de outubro, e son os cineastas F. J. Ossang e Teddy Williams.

A estes autores dedicaránselles cadansúas retrospectivas. Canda eles, tomará parte nesta edición de Curtocircuíto un nome de referencia cinematográfica internacional que será anunciado nos próximos días.

O programa dedicado ao director francés F.J Ossang coincide coa presentación do seu último filme 9 doigts na edición do Festival Internacional de Cine de Locarno. Ossang inicia a súa traxectoria artística en 1975 no eido literario. A principios dos anos 80 trasládase a París para estudar cine e fundar Messageros Killers Boys (MKB), un grupo punk co que edita unha ducia de discos e que pon a banda sonora a algúns do seus filmes.

Exhibidas en festivais internacionais como Cannes, Venecia ou Róterdam, as películas de Ossang retroaliméntanse constantemente do seu traballo como músico, escritor, editor e poeta. Nelas é frecuente atopar reconvertidos en actores ao boxeador Stéphane Ferrara e a músicos como a banda punk Lucrate Milk, na pel dun grupo de gladiadores urbanos, ou a Joe Strummer (The Clash), quen afirmou que Ossang “é o único director co que volvería traballar sen dubidalo”.

Os seus traballos, exhibidos na Quincena de Realizadores do Festival de Cannes, FIDMarseille, Toronto International Film Festival e Tate Cinema, entre outros, son misteriosos, viscerais, vertixinosos, desacougantes, impredicibles, incapaces de provocar indiferenza. Despois de colleitar numerosos éxitos coas curtametraxes Tan atentos (2011) e Pude ver un puma (2011), en 2016 dirixiu a súa primeira longametraxe, El auge humano, galardoada na categoría Cineasti del Presente do Festival de Locarno.

Nove títulos, Dharma Guns (2012), Vladivostok! (2010), Ciel Eteint (2008), Silencio (2007), Docteaur Chance (1997), Le Tresor des Iles Chiennes (1990), L’affaire des divisions Morituri (1985), Zona Inquinata (1983) e La derniere enigme (1980), compoñerán a retrospectiva de F. J. Ossang. A sección Pulsar acollerá, pola súa banda, El auge humano (2016), Tôi quên rồi! (2014), Que je tombe tout le temps? (2013), El ruido de las estrellas me aturde (2012), Pude ver un puma (2011) e Tan atentos (2011).