Pecha Curtocircuíto cun documental sobre o cineasta F. Percy Smith

Compostela, 8 de outubro do 2017 – Última xornada para o festival Curtocircuíto cun documental do músico Stuart Staples recopila imaxes do cineasta F. Percy Smith.

Percy Smith naceu en 1880 en Londres e morreu en 1945. Mentras traballaba como secretario da Xunta de Educación Británica comezou a traballar en fotografía de natureza e sorprendeu aos cineastas da época con películas como Demostración de como voa unha araña de 1909 ou a Mosca acróbata de 1910. Foi o primeiro en facer un film en stop motion co Nacemento dunha flor tamén de 1910. O músico Stuart Staples, vocalis dos Tindersticks, quedou engaiolado co traballo de Pecy Smith polo que fixo unha recopilación das súas cintas e coa axuda do editor de cine David Reeve creou e puxo música a cinta ue hoxe poderas ver en Curtocircuíto: Minute Bodies.

Aqui tedes toda a programación da última xornada

10-19 h. No Centro Abanca Obra Social (praza de Cervantes), actividade Arredor do son: exposición Diafonías. 6 exposicións sonoras, con obras de Berio Molina, Christian Marclay, Nader Koochaki, Ulobit,

17.00 h. No Teatro Principal, proxección do filme Minute Bodies. The intimate world of F. Percy Smith, documental contemplativo no que o músico Stuart Staples recupera imaxes orixinais do cineasta F. Percy Smith. Entrada a 2 euros.

18.30 h. No Salón Teatro, na quinta sesión da retrospectiva sobre F.J. Ossang, coa presenza do autor.

20.30 h. Proxección premiados 2017

Acto de clausura e entrega de premios