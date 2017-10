Curtocircuito fala de escoita inmersiva con Francisco López

Compostela, 3 de outubro do 2017 – Curtocircuito dedica a mañá a actividades con institutos e colexios e comeza a tarde cunha conferencia de Francisco López sobre a ambientación sonora.

Aquí tedes a axenda do dia

10.00 h. No Teatro Principal, proxeccións da sección Teenage Riot (actividade reservada a institutos)

11.30 h. No Teatro Principal, proxeccións da sección Criaturas (actividade reservada a colexios)

16.30 h. No Centro Abanca Obra Social (praza de Cervantes), actividade Arredor do son: conferencia Materia sonora ambiental e escoita inmersiva, co artista sonoro Francisco López. Entrada de balde ata completar aforo.

18.30 h. No Teatro Principal, proxección dos filmes participantes na segunda sesión da sección competitiva Explora2. Prezo da sesión: 2 euros.

20.15 h. No Teatro Principal, proxección dos filmes participantes na terceira sesión da sección competitiva Radar 3. Prezo da sesión: 2 euros.

22.15 h. No Teatro Principal, proxección dos filmes participantes na segunda sesión da sección competitiva Planeta GZ. Prezo da sesión: 2 euros.