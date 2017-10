Curtocircuito segue hoxe domingo explorando a figura de Greenaway

Compostela, 1 de outubro do 2017 – O Festival Curtocircuito tivo onte a xornada inaugural na que Peter Greenaway foi o protagonista, hoxe verase co público e o seu traballo ocupará de novo boa parte da xornada.

A continuación as citas do día

17.00 h. No Teatro Principal, encontro do público con Peter Greenaway.

18.30-19.35 h. No Teatro Principal, segunda sesión dedicada ao convidado especial de Curtocircuíto 2017, Peter Greenaway. Windows (Dir. Peter Greenaway, 1975; Reino Unido; Documental Experimental)

-Dear Phone (Dir. Peter Greenaway, 1976; Reino Unido; Documental Experimental)

-Vertical Features Remake (Dir. Peter Greenaway, 1978; Reino Unido; Documental Experimental)

20.15-21.15 h. No Teatro Principal, a primeira Sesión Radar inclúe as proxeccións de:

-I want Pluto to be a planet again. (Dirs. M. Amachoukeli e V. Mavounia Kouka, 2016; Francia; Animación)

-Etrange dit l’ange (Dir. Shalimar Preuss, 2017; Francia; Ficción). Estrea en España.

-Flores (Dir. Jorge Jácome, 2017; Portugal; Ficción)

22.15 h. No Teatro Principal, Sesión especia Playlist. Coa proxección de:

-Correspondence ( Dir. Loic Zimmerman, 2016; EUA, Documental)

-Rocknrollertjes (Dir. Daan Bol, 2017; Países Baixos, Ficción)

-Emotional Mugger (Dir, Matt Yoka, 2016; EUA, Videoclip)