Na xornada de Curtocircuíto ademais de cine música con Horse Lords

Compostela, 5 de outubro do 2017 – Na xornada de Curtocircuíto segundo día da retrospectiva de F.J. Ossang coa presencia do autor e concerto na sala Sonar con Horse Lords e Alex Silva.

A continuación toda a programación do día:

10-19 h. No Centro Abanca Obra Social (praza de Cervantes), actividade Arredor do son: exposición Diafonías. 6 exposicións sonoras, con obras de Berio Molina, Christian Marclay, Nader Koochaki, Ulobit,Vázquez / Arrieta, e Xabier Erkizia Acceso gratuíto.

10-14 h. No Centro Abanca Obra Social (praza de Cervantes), actividade Arredor do son: obradoiro O rostro audible, con Juan C. Blancas. Inscrición 70€ (35€ estudantes USC). 12 prazas

10.00 h. No Teatro Principal, proxeccións da sección Teenage Riot (actividade reservada a institutos

11.30 h. No Teatro Principal, proxeccións da sección Criaturas (actividade reservada a colexios)

16.30h. No Centro Abanca Obra Social (praza de Cervantes), actividade Arredor do son: conferencia Sinestesias, coa musicóloga Sonsoles Hernéndez e a investigadora e artista audiovisual Blanca Rego. Entrada de balde até completar aforo.

18.30 h. No Teatro Principal, segunda sesión da retrospectiva sobre F.J. Ossang. Coa presenza do autor.

20.00 h. Na Sala NUMAX, primeira sesión da sección competitiva Pulsar.

20.15 h. No Teatro Principal, cuarta sesión da sección competitiva Radar.

21.30 h. Na Rúa Nova, gravación en directo do programa El séptimo vicio, de Radio 3.

22.00 h. Na Sala NUMAX, sección especial Jurassic Cruising Park.

22.45 h. Na Sala Sónar, concertos da banda de rock americano Horse Lords e do compositor de música electrónica coruñés Álex Silva.

01.30 h. Na Sala Riquela, concerto do DJ Senhor Gimarães. Entrada gratuíta ate completar aforo.