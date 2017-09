Abre o Festival Curtocircuito con Peter Greenaway

Compostela, 30 de setembro do 2017 – Hoxe ábrese o Festival Curtocircuito cunha xornada inaugural na que o protagonista será Peter Greenaway.

Hoxe hai unha previa do Curtocircuito que é na práctica a primeira xornada do Festival que comeza mañá. O Cgac acolle un obradoiro infantil baixo o nome de Rebobina no que os cativos traballarán con cintas de casete.

As 17.20 será o momento da presentación de Peter Greenaway á prensa, será no Auditorio Abanca coa presencia do alcalde Martiño Noriega, Branca Novoneyra, concelleira de Acción Cultural, Peter Greenaway, cineasta E Pela del Álamo, director de Curtocircuíto Festival Internacional de Cine.

As seis terá lugar a sesión inaugural a que se sumarán Goretti Sanmartín, vicepresidenta da Deputación da Coruña e Jacobo Sutil, director de AGADIC

En esta sesión inaugural proxectaránse:

Intervals (1969; Reuno Unido; Doc Experimental)

H is for house (1973; Reino Unido; Doc Experimental)

Water Wrackets (1975; Reino Unido; Doc Experimental)

A walk through H: The reincarnation o fan ornithologist (1978; Reino Unido; Doc Experimental)

todas elas dirixidas por Greenaway

Esta sesión será de acceso gratuíto previa retirada de invitacións no Teatro Principal.

A xornada remata na Sala Capitol as nove da noite. O alcalde de Santiago, Martiño Noriega, asiste ao acto de inauguración da 14ª Edición de Curtocircuíto. Con concertos de Alex Augier e Vive Les Cônes.