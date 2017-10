Comeza en Curtocircuíto a retrospectiva dedica a F. J. Ossang

Compostela, 4 de outubro do 2017 – Curtocircuíto comeza a retrospectiva sobre unha das figuras senlleira da cinematografía francesa, o músico, escritor, director… F. J. Ossang.

Aqui tedes a axenda do día en Curtocircuíto:

10-19 h. No Centro Abanca Obra Social (praza de Cervantes), actividade Arredor do son: exposición Diafonías. 6 exposicións sonoras, con obras de Berio Molina, Christian Marclay, Nader Koochaki, Ulobit, Vázquez / Arrieta, e Xabier Erkizia Acceso gratuíto.

10.00 h. No Teatro Principal, proxeccións da sección Criaturas (actividade reservada a colexios)

11.30 h. No Teatro Principal, proxeccións da sección Teenage Riot (actividade reservada a institutos

12-15 h. No Salón Teatro, actividade Arredor do son: seminario Corpo de vibración, con Javier Martín. De balde, con inscricióón previa.

12-15h. No Centro Abanca Obra Social (praza de Cervantes), actividade Arredor do son: obradoiro O rostro audible, con Juan C. Blancas. Inscrición 70€ (35€ estudantes USC). 12 prazas

16.30 h. No Centro Abanca Obra Social (praza de Cervantes), actividade Arredor do son: conferencia Paisaxe dorsal. Unha aproximación á etnografía sonora . Con Nader Koochaki, Miguel Alonso e Xabier Erkizia. De balde até completar aforo.

18.30 h. No Teatro Principal, terceira sesión da sección competitiva Explora. Prezo: 2 euros

20.15 h no Teatro Principal, primeira sesión da retrospectiva adicada a F. J. Ossang. Coa presenza do cineasta. Prezo da sesión: 2 euros

20.00 h. En NUMAX, sección especial Sonic Lux. Prezo da sesión: 2 euros.

21.45 h. Na Igrexa da Universidade, performance sonora Lopez Immersive Sound, con Francisco López. Entradas: 5 euros

22.30 h. Na Sala Capitol, concerto de Jupiter Lion + Palida (live). Entradas: 7 euros.