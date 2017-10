Curtocircuíto sae a rúa con Alex Mendizabal

Compostela, 6 de outubro do 2017 – Hoxe Curtocircuíto toma as rúas do casco vello Compostelano coa performance pelis na lingua de Alex Mendizábal.

Alex Mendizábal é compositor, músico e un constructor de instrumentos nado en Donostia pero afincado en Roma. O seu traballo céntrase sobre todo na faceta de luthier e a espacialización sonora.

O resto da axenda do día en Curtocircuíto o tedes a continuación:

10-19 h. No Centro Abanca Obra Social (praza de Cervantes), actividade Arredor do son: exposición Diafonías. 6 exposicións sonoras, con obras de Berio Molina, Christian Marclay, Nader Koochaki, Ulobit,Vázquez / Arrieta, e Xabier Erkizia Acceso gratuíto.

10-14 h. No Centro Abanca Obra Social (praza de Cervantes), actividade Arredor do son: obradoiro O rostro audible, con Juan C. Blancas. Inscrición 70€ (35€ estudantes USC). 12 prazas

10.30 h. No CGAC, sesión Canteiras, adicada á formación audiovisual da mocidade. Inclúe a presentación do Festival Olloboi, a presentación do libro-web Aprendendo con Olloboi e a proxección das curtas gañadoras da sección. Entrada de balde para centros ata completar capacidade (200 prazas)

12.00 h No CGAC, gravación de El séptimo vicio de Radio 3 para os centros educativos participantes na iniciativa Canteiras, adicada á formación audiovisual. Limitada a 200 prazas.

13.00 h. Na praza de Cervantes, actividade Arredor do son: performance pelos na rúa e pelis na lingua con Álex Mendizábal. Cine Viandante en 4 actos polas rúas, prazas e pórticos da cidade. Entrada de balde.

16.30 h. No Centro Abanca Obra Social, actividade Arredor do son: conferencia Unha resonancia sinistra, con David Toop. De balde até completar capacidade.

18.30 h. No Teatro Principal, terceira sesión da retrospectiva sobre F.J. Ossang. Coa presenza do autor. Prezo da sesión: 2 euros.

20.00 h. Na Rúa Nova, actividade Arredor do son: performance pelos na rúa e pelis na lingua con Álex Mendizábal. Cine Viandante en 4 actos polas rúas, prazas e pórticos da cidade.

20.00 h. Na Sala NUMAX, sección especial Cando o son é a imaxe.

20.15 h. No Teatro Principal, quinta sesión da sección competitiva Radar.

22.00 h. Na Sala NUMAX, última sesión da sección especial Filmed by Peter Greenaway.

22.15 h. No Teatro Principal, cuarta sesión da sección competitiva Explora.

22.30 h. Na Sala Capitol, concertos da banda de rock alemana faust e de Ricardo Remédio. Prezo das entradas: 12 euros (anticipada) e 14 euros (no despacho de billetes)

00.30 h. Na Sala Riquela, concerto de La Isla del Tesoro vs Yuraq Walla. Entrada de balde.