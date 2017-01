 ‘Danza da choiva’ pecha esta fin de semana o ciclo de Nadal do Salón Teatro en Compostela

Compostela, 6 de xaneiro do 2017 – O ciclo ‘Gran teatro para os máis pequenos’ do Salón Teatro de Compostela rematará esta fin de semana cunha nova oferta dobre que combina a posta en escena de ‘Danza da choiva’, de Elegante Elegante, cun taller de son para público infantil.

Mañá sábado 7, ás 19.00 horas, e o domingo 8, ás 18.00 horas, terán lugar as representacións de ‘Danza da choiva’, un espectáculo sen palabras no que Elefante Elegante bota man do teatro xestual, a danza e a manipulación de obxectos e monicreques para se preguntar que acontecería se de súpeto deixase de chover para sempre. O obxectivo é combinar reflexión e diversión mediante efectos cómicos, plásticos e oníricos pensados para o público familiar e infantil, a partir dos 3 anos de idade.

María Torres e Gonçalo Guerreiro son os autores, directores e intérpretes desta ‘Danza da choiva’, ademais de asinar a dramaturxia e a escenografía. O deseño de iluminación correu a cargo de Dani Pais, mentres que as coreografías son de Ánxela Blanco; a música, de Mano Panforreteiro; e o vestiario, de Marcia Edleditsch.

O teatro por dentro

Ambas as funcións de Elefante Elegante no Salón Teatro estarán precedidas do Taller do Son, impartido por Elea López o sábado a partir das 17.00 h e o domingo, das 16.00 h. Xunto cos anteriores Taller da Luz e Taller de Monicreques, esta iniciativa busca achegarlles aos pequenos e pequenas diferentes aspectos do oficio teatral baixo o lema ‘Saca o artista que levas dentro’.

O CDG oferta 30 prazas para cada unha das sesións deste obradoiro, que serán adxudicadas por orde de reserva a través do teléfono 881 867 229. Os nenos e nenas poden participar sós neste taller, en tanto que nas funcións é necesario que estean acompañados por un adulto.