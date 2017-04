Danza Contemporánea no Teatro Principal con Noviembre de Roser López

Compostela, 5 de abril do 2017 – Dentro do ciclo de Teatro & Danza o Teatro Principal pon en escea Noviembre de Roser López Espinosa as 20,30 horas.

Noviembre é un terreo de xogo onde tres bailaríns constrúen unha paisaxe en común. Unha colección de postais onde se enredan os corpos, os xogos físicos e os mecanismos. Noviembre fálanos do grupo e da colaboración, do espazo propio e do espazo compartido, do sentido de pertenza e da imaxinación. Da suma de forzas e do xogo de estar xuntos.

Roser López Espinosa é licenciada en danza contemporánea pola MTD / Theaterschool de Amsterdam, recibe a bolsa danceWEB de Viena e segue adestramentos co ex adestrador olímpico de ximnasia Jaume Miró. Ten bailado en Holanda coa compañía Magpie de Katie Duck, Marta Reig Torres e Pere Faura. En Barcelona colabora especialmente con con Àngels Margarit / Cia Mudances, Cesc Gelabert e o cineasta Isaki Lacuesta, Iago Pericot e Bebeto Cidra, entre outros.

O seu traballo de creación recibe o recoñecemento internacional con premios no Festival Masdanza (Primeiro Premio de sós), o Certame de Burgos-NY e o Certame Coreográfico de Madrid e forma parte da rede europea Aerowaves. No 2013 estrea Lowland no Mercat de les Flors, peza que segue de xira internacional na actualidade.

Outros dos seus espectáculos son: Hand to hand, un combate de judo singular para a compañía holandesa Conny Jansen Danst e Dansateliers Rotterdam; o trío Noviembre en coprodución con Dansateliers; e The flock, peza para 18 bailaríns de MTD2 en Amsterdam a partir do imaxinario físico de Lowland. É artista asociada ao centro de creación La Caldera en Barcelona. É profesora no CSD do Institut del Teatre de Barcelona, profesora invitada na MTD de Amsterdam e en ArtEZ Dansacademie de Arnhem (Países Baixos) e imparte clases e obradoiros a nivel internacional. O seu traballo de creación programouse en festivais internacionais europeos de referencia así como en América Latina, Exipto, Canadá e Xapón.