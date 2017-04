David de Lorenzo expón as súas acuarelas figurativas na Fundación Araguaney

Compostela, 17 de abril do 2017 – O artista plástico David de Lorenzo García inaugura mañá martes, ás 19:30 horas, unha exposición de acuarelas no espazo de arte da Fundación Araguaney.

A mostra, titulada “Espidos e vestidos”, estará aberta ao público ata o próximo 7 de maio, en horario de 12:00 a 14:00 horas e de 17:30 a 21:00 horas.

A exposición está composta por corenta e cinco obras de acuarela en formato medio. David de Lorenzo explica que as pinturas representan figuras creadas con diversos procedementos pictóricos en técnica de acuarela, incluso chegando a combinar nalgunha obra a acuarela coa tinta chinesa. “Son obras variadas en canto a acabados, nas que se ve como funciona a auga, a cor e o uso de claros e escuros. A propia pintura é a protagonista do cadro.

O artista plástico David de Lorenzo (Madrid, 1977), residente en Fisterra, conta con máis de vinte anos de carreira profesional ás súas costas. De formación na súa maioría autodidacta, traballa principalmente o óleo, a acuarela e o acrílico. Ao longo da súa traxectoria artística ha desenvolvido proxectos de investigación teórica e plástica de diferentes materiais, técnicas e procesos pictóricos, véndose especialmente atraído polo matérico nos últimos tempos.

Expuxo as súas creacións en espazos como as galerías de arte Monty 4 da Coruña ou Guadí en Madrid, inaugurou mostras no estranxeiro en lugares como Holanda, Italia ou Bélxica, e tamén nos Faros de Fisterra e Vilán ou en diversos centros culturais da comunidade autónoma galega. Ademais, dedicou gran parte do seu tempo á docencia. Tamén foi recoñecido co Premio Accésit de Acuarela na exposición colectiva Club de Campo de Madrid ata en dúas ocasións (2014 e 2016).