O ordense David Santos, segundo no X Campionato de Galicia de 10 km en ruta 

Ordes, 22 de febreiro do 2017 – O Concello de Ordes felicita ao atleta local David Santos Domínguez, que cun tempo de 30′ 34” acadou o segundo lugar no X Campionato de Galicia de 10 km en ruta.

Na proba, que tivo lugar en Padrón esta fin de semana, participaron máis de 100 atletas. A escasa diferenza dos tempos rexistrados entre os primeiros clasificados, David Santos a tan só 5 segundos do gañador (Lolo Penas), deixou claro o alto nivel e as boas condicións do corredor ordense integrante do equipo Verxel Nutrición Deportiva.