De Compostela y El camino de Santiago de Manuel Losa preséntase hoxe na librería Couceiro

Compostela, 28 de setembro do 2017 – A Librería Couceiro, en Cervantes, acolle as 19.45 de esta tarde a presentación do libro De Compostela y el Camino de Santiago de Manuel Losa.

Manuel Losa estará acompañado de Antonio Rodríguez MIranda, Secretario Xeral de Emigración, Victor Freixanes, presidente da Real Academia Galega e a Consul Xeral de Uruguai en Galicia, María del Huerto Arcaus.

De Compostela y El Camino de Santiago conta a historia dun xoven estudante que, na compaña do seu pai, acude a ver a Don Arquímedes, un ancián ermitán que vive na ladeira do Monte Pedroso. O vello resulta ser un profesor de xeografía de 92 anos que desvelará nas sucesivas conversas co rapaz a historia de Compostela.

Manuel Losa emigrou a Montevideo, en Uruguay, en 1953. Libreiro e editor e socio fundador do Padroado de Cultura Galega e integrante do consello directivo do Centro Galego de Montevideo e o Fogar Español de Anciáns.