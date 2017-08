Dos sons de México ao jazz e os DJ no Feito a Man

Compostela, 25 de agosto do 2017 – Venres intenso no Feito a Man que comeza co vermú e rematará cun extra máis alá da unha e media da mañá.

O vermú, a partir das 13.30 na praza de Feixoo, correrá a cargo de La Cumbancha de la Martiniana.

La Cumbanchá son un trío acústico de música mexicana tradicional e contemporánea, interpretando cancións de temas revolucionarios, de amor e desamor, anécdotas de vida cotiá que se cantan co corazón para curar as penas de vivos e reirnos da morte. Temas interpretados en castelán e zapoteco (lingua indíxena) desde Juchitán, Oaxaca por Alejandro Nuricumbo (voz principal e guitarra), desde Guadalaxara, Jalisco con Javier Kniffki (coros e guitarra) e desde o D.F con Emilio Iniesta (coros e percusións). Non somos mariachi, pero non cantamos mal as rancheiras!

A seguinte etapa do día será a oito da tarde na rúa das Orfas. Un pouco de jazz con Pablo Seoane & José Manuel Díaz.

Nacido en Ferrol en 1968, Pablo Seoane desenvolve desde fai máis de quince anos unha intensa actividade como pianista e compositor en distintas formacións, xeralmente relacionadas co jazz e a improvisación libre, dentro e fóra de Galicia. José Manuel Díaz naceu en Matanzas (Cuba) en 1980. Mentres estudaba na Escola Nacional de Arte na Habana tivo o seu primeiro contacto coas diferentes músicas do seu país, e en especial o jazz. Participou en numerosas agrupacións coas que actuou en diferentes festivais e realizou xiras internacionais. En 2009 trasládase a vivir a Galicia, onde colaborou en concertos e gravacións con artistas e grupos como Marful, Guadi Galego, Uxia Senlle, Ugia Pedreira, Xavier Díaz, entre outros.

Tempo de DJ

A noite continúa na Zona C. A partir das 21.30 que será tomada polo DJ Rulassie Selektah. centrado no reggae, ska, e dancehall, e polos DJ Scratchy Sounds que desde a illas británicas traen ritmos de rhythm&blues, rockabilly, latin, ska, e gypsy.

As dez da noite podemos pasear ata a rúa de Xelmírez para escoitar a The Show Bass

Trátase dunha banda formada en Santiago de Compostela, composta por catro compoñentes: Baixo-Diego, Guitarra-Pablo, Bateria-Fran Trilli e Voz-Nerea.

As principais influencias da mesma veñen da música xamaicana, de estilos como o ska, rocksteady, reggae e rhythm & blues, realizando un percorido polos clásicos de estos estilos en cada actuación. Ademais no repertorio contan con temas de soul e música cubana levados á linguaxe xamaicana.

E hoxe o Feito a Man ven con bola extra porque a partir da unha e media da mañá, na rúa das Rodas, nova pinchada do DJ Rulassie Selektah.

Un menú o do venres en Feito a Man como para estar todo o día fora da casa.