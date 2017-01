Decembro foi o máis seco dos últimos 35 anos

Compostela, 2 de xaneiros do 2017 – Este mes de decembro foi un dos máis secos dos últimos 35 anos en Compostela, con tan só 54,8 litros/m2 recollidos en dez xornadas.

A pouca cantidade recollida polo pluviómetro do Observatorio Astronómico Ramón María Aller da USC (OARMA), centro colaborador da AEMET, é salientable tendo en conta que o promedio de precipitacións do último mes do ano en Santiago é de 245,6 l/m2, con 20 días de choiva (un deles inapreciable).

Concretamente nese período só outros dous anos presentaron cifras máis baixas nese mes: 1988 con 14,7 litros/m2 e 1991 (25,1 l/m2). Outros decembros secos foron os de 2001 (72,9 l/m2), 2004 (74,5 l/m2), 2014 (78,7 l/m2) e 2007 (79, 6 l/m2). Pola contra, o decembro máis chuvioso dese período en Santiago foi o do ano 2000, con 782,1 l/m2 en 31 días, seguido do de 2009 (572,0 l/m2) e do de 1989 (556,8 l/m2).

Nos meses de decembro dende 1982 ata agora, o día mais chuvioso resultou ser o 19 de 1989, cando se mediran 120,2 litros/m2, seguido do 5 de decembro de 2009 con 118,1 l/m2, e do 31 de decembro de 1994 con 103,9 l/m2.

Temperaturas cálidas

Polo que atinxe ás temperaturas, a máxima de decembro deste ano foi de 20º6, pero con varios días superando os 18º e 19º. O pasado ano tamén se chegara aos 20º4. O director do OARMA, José Ángel Docobo, aclara que “non son raros os decembros composteláns nos que se chega aos 18º. De feito, en 1983 e 1994 alcanzáranse os 21º2, e o 2 de decembro de 1985 o termómetro chegara aos 24º”.

O único día do mes no que a temperatura foi negativa foi o 19, con -0º4 rexistrados no Campus Vida da USC. De todos os meses de decembro revisados, a mínima absoluta foron os -3º0 do dia de Nadal de 2001 e a mínima máis alta en 1989, con +5º9. Ademais, só nevou nos decembros de 1990 e 2010; dous días en cada un deles.