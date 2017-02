O decreto de vivendas turísticas só afectará a alugueres inferiores a 30 días

Compostela, 18 de febreiro do 2017 – A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, destacou nunha sesión informativa celebrada na Cámara de Comercio de Santiago de Compostela que o novo decreto de vivendas de uso turístico só afectará a aquelas que se aluguen para unha estadía de curta duración -inferior a trinta días consecutivos- dúas o máis veces ao ano.

O presidente da Cámara de Comercio de Santiago, Jesús Asorey, e o director de Competitividade de Turismo de Galicia, José Luis Maestro, asistiron á xornada.

Nava Castro sinalou que con esta nova normativa a Xunta cumpre unha demanda tanto do sector hoteleiro como do sector de aluguer de vivendas de uso turístico, as administracións, consumidores e usuarios que viñan solicitando unha regulación que cubrira o baleiro legal ocasionado pola exclusión desta tipoloxía.

O novo decreto busca, así, erradicar as problemáticas máis relevantes vinculadas á tendencia de alugar por días ou semanas a vivenda habitual para fins turísticos ofrecendo un marco de seguridade xurídica tanto aos particulares e a todo o sector turístico como aos usuarios.

Nava Castro lembrou que a normativa, que entrará en vigor o 10 de maio, só esixe a súa inscrición no Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas da Comunidade Autónoma de Galicia (REAT) e que sexa unha vivenda legal amoblada e equipada en condicións de inmediata dispoñibilidade.